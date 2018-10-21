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الشرق الأوسط

أردوغان يعد بكشف "الحقيقة الكاملة" حول مقتل خاشقجي

© أ ف ب | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

فيديو حسين أسد

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/10/2018

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقيام بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان الثلاثاء المقبل.

وعد الرئيس التركيرجب طيب أردوغان الأحد بكشف "الحقيقة الكاملة" بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، موضحا أنه سيدلي بتصريح جديد بشأن هذه القضية الأسبوع المقبل.

وصرح أردوغان في تجمع في إسطنبول "نحن نبحث عن العدالة هنا وسيتحقق ذلك في الحقيقة الكاملة وليس من خلال بعض الخطوات العادية، ولكن في كشف الحقيقة الكاملة".

وبعد إنكارها لأسبوعين، أقرت السعودية السبت بأن الصحافي الذي كان يكتب مقالات رأي في "واشنطن بوست" وينتقد ولي العهد محمد بن سلمان قتل بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن تفسيرها لمقتله خلال "شجار" ووجه بتشكيك من قبل الدول الكبرى التي طالبتها بإجابات ولا سيما بمعرفة ما حل بجثته.

وقال مسؤولون أتراك أن 15 مسؤولا سعودياً وصلوا إلى إسطنبول في طائرتين في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر في اليوم الذي دخل فيه خاشقجي إلى القنصلية، وأنهم مرتبطون بقتله.

للمزيد: الرياض تؤكد مقتل الصحافي جمال خاشقجي إثر "شجار" داخل قنصليتها بإسطنبول

وأعلنت السعودية أنها أقالت خمسة مسؤولين كبار واعتقلت 18 سعوديا آخرين نتيجة تحقيق أولي في مقتل خاشقجي.

وتساءل أردوغان "لماذا أتى 15 رجلاً إلى هنا؟ لماذا تم اعتقال 18 شخصاً؟".

وأوضح أنه سيدلي بتصريح كامل عن القضية عندما يلقي كلمة أمام نواب حزبه الحاكم في البرلمان الثلاثاء.

وامتنع أردوغان حتى الآن عن إطلاق تصريحات شديدة اللهجة بشأن مقتل خاشقجي، وكان يشير غالباً إلى تحقيق النيابة في مقتله.

ورأى المحللون في ذلك محاولة لعدم التسبب بأزمة كبيرة في العلاقات التركية مع السعودية.

فرانس24 /أ ف ب

نشرت في : 21/10/2018

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