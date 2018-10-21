إسرائيل تعتقل محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث

ذكرت منظمة التحرير الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث مساء السبت في حي بيت حنينا في شمال القدس بسبب مخالفات قالت إسرائيل إنه ارتكبها في الضفة الغربية المحتلة. ونقل المحافظ إلى سجن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية حيث سيخضع إلى جلسةاستماع خلال أربعة أيام.

اعتقلت القوات الإسرائيلية محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث بسبب مخالفات قالت إنه ارتكبها في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت منظمة التحرير الفلسطينية الأحد.

وقالت المنظمة إن غيث اعتقل مساء السبت في حي بيت حنينا في شمال القدس المحتلة.

وصباح الأحد، نقل غيث إلى سجن محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية حيث يتم احتجازه قبل جلسة استماع ستجري خلال أربعة أيام.

ولم يصدر أي رد فعل فوري من الجيش الاسرائيلي. إلا أن المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد قال إنه "تم اعتقال شخصين ويجري حاليا التحقيق معهما".

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات المجتمع الدولي "بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ مدينة القدس الشرقية، وتأمين الحماية الدولية العاجلة"، مشيرا إلى أن إسرائيل "ستنتهج سياسات وأساليب تعسفية أخرى لترهيب واعتقال القيادات، وأبناء شعبنا، إضافة إلى آلاف الرهائن من المعتقلين، وخروقاتها الممنهجة للقانون الدولي ولالتزاماتها".

وأضاف عريقات في بيان أن ما جرى "هو جزء صغير من سلسلة من الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل بما في ذلك التهجير القسري، وهدم المنازل وتوسيع منظومة الاستيطان الاستعمارية من أجل إكمال مخططها في القضاء على حل الدولتين على حدود 1967، وفرض إسرائيل الكبرى بدلا منه".

واحتلت إسرائيل القدس والضفة الغربية في حرب 1967 وضمت لاحقاً المدينة قبل أن تعلنها بأكملها عاصمتها الموحدة.

ويرغب الفلسطينيون في أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم المستقبلية.

فرانس24/ أ ف ب

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/10/2018