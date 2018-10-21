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الشرق الأوسط

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلق قرار هدم قرية خان الأحمر بالضفة الغربية لأجل غير مسمى

© أ ف ب/أرشيف | قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة في 05 تموز/يوليو 2018

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/10/2018

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد وإلى أجل غير مسمى قرار هدم قرية خان الأحمر البدوية بالضفة الغربية المحتلة والتي بات مصيرها محط اهتمام كبير في العالم.

 

صدر الأحد بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعلن فيه إرجاء قرار هدم قرية خان الأحمر البدوية الواقعة بالأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح البيان "ننوي إعطاء فرصة للمفاوضات والعروض التي تلقيناها من عدة أطراف، بما في ذلك في الأيام الأخيرة" بشأن القرية الواقعة شرق القدس الشرقية المحتلة.

ويعيش حوالى مئتي بدوي في خان الأحمر في أكواخ من الخشب والألواح المعدنية على غرار القرى البدوية الأخرى عموما، وتقع القرية على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس واريحا، وهي محاطة بعدد من المستوطنات الإسرائيلية. وباتت رمزا لمصير الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال والاستيطان.

وتتهم السلطات الإسرائيلية سكان القرية بالإقامة فيها بصفة غير قانونية وأمهلتهم حتى الأول من تشرين الأول/اكتوبر لهدم "كل المباني المقامة" فيها بأنفسهم، مؤكدة أنها ستقوم بذلك بعد هذا الموعد إذا لم يتم تنفيذ أمرها.

وأثار مصير القرية اهتمام عدد من البلدان بينها ثمان من دول الاتحاد الأوروبي دعت إسرائيل في أيلول/سبتمبر إلى "مراجعة قرارها"، معتبرة أن هدم خان الأحمر سيمكن إسرائيل من توسيع الاستيطان بشكل يقطع الضفة الغربية الى قسمين، ما سيجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

وحذر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل بأن "إخلاء بالقوة" للقرية يمكن أن يشكل جريمة حرب. ورفض السكان حتى الآن إخلاء القرية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/10/2018

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