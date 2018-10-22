الملك السعودي وولي عهده يعزيان ابن الصحافي خاشقجي

اتصل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان مساء الأحد بصلاح خاشقجي، نجل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ليعزياه بوفاة والده بعد اعتراف الرياض بمقتله داخل قنصليتها في إسطنبول.

قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قاما بتعزية صلاح نجل جمال خاشقجي بوفاة والده، خلال اتصال هاتفي.

وقالت السعودية إن خاشقجي توفي خلال شجار داخل القنصلية السعودية بعد أن نفت طوال أسبوعين أي علم لها باختفائه.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 22/10/2018