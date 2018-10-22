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الشرق الأوسط

الملك السعودي وولي عهده يعزيان ابن الصحافي خاشقجي

© أ ف ب/ أرشيف | ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/10/2018

اتصل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان مساء الأحد بصلاح خاشقجي، نجل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ليعزياه بوفاة والده بعد اعتراف الرياض بمقتله داخل قنصليتها في إسطنبول.

قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قاما بتعزية صلاح نجل جمال خاشقجي بوفاة والده، خلال اتصال هاتفي.

وقالت السعودية إن خاشقجي توفي خلال شجار داخل القنصلية السعودية بعد أن نفت طوال أسبوعين أي علم لها باختفائه.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 22/10/2018

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