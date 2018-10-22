بعد الكوليرا... وباء جديد يحصد عشرات الضحايا في اليمن غالبيتهم من الأطفال

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قضية خاشقجي تلقي بظلالها على مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودي
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إسرائيل تعتقل محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث
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روسيا تعتبر انسحاب ترامب من معاهدة الأسلحة النووية "حلما" بالهيمنة على العالم
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أردوغان يعد بكشف "الحقيقة الكاملة" حول مقتل خاشقجي
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عادل الجبير: مقتل خاشقجي "خطأ جسيم" وولي العهد "لم يكن على علم به"
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كيف يسعى أردوغان إلى تحويل أزمة خاشقجي إلى فرصة لتركيا؟
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الملك عبد الله الثاني يبلغ إسرائيل قراره استعادة أراضي "الباقورة والغمر" الأردنية
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اعتقال مؤلف كتاب "هل مصر بلد فقير حقا" بتهمة نشر أخبار كاذبة
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آلاف المهاجرين من هندوراس يستأنفون رحلتهم من المكسيك إلى الولايات المتحدة
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ترامب يبحث مقتل خاشقجي مع ماكرون ويتفق مع أردوغان على "وجوب توضيح" القضية
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جزر القمر: الهدوء يعود إلى موتسامودو بعد إنهاء الجيش تمردا لمعارضي الرئيس
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الحكومة الأسترالية تعتذر لآلاف الأطفال ضحايا الانتهاكات الجنسية على مدى عقود
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