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الشرق الأوسط

بعد الكوليرا... وباء جديد يحصد عشرات الضحايا في اليمن غالبيتهم من الأطفال

© فرانس 24 / صورة ملتقطة من الفيديو

فيديو أحلام الطاهر

آخر تحديث : 22/10/2018

أعلنت وزارة الصحة في صنعاء وفاة 141 شخصا بوباء الدفتيريا منذ انتشار المرض قبل عام ومعظمهم من الأطفال، وقد وصل عدد حالات الإصابة إلى 2570 حالة. واتهمت وزارة الصحة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بأنه السبب الرئيسي بتفشي الأوبئة والأمراض نتيجة حربه على اليمن وحصاره المتواصل.

نشرت في : 22/10/2018

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