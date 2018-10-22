اعتقال مؤلف كتاب "هل مصر بلد فقير حقا" بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الوضع الاقتصادي

ألقت الشرطة المصرية القبض مساء الأحد على مؤلف كتاب بعنوان "هل مصر بلد فقير حقا" لخبير اقتصادي يتناول سياسات بلاده في هذا المجال، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ألقت الشرطة المصرية القبض مساء الأحد على مؤلف كتاب عن الاقتصاد المصري بتهمة نشر أخبار كاذبة وذلك وفقا لما ذكره مصدران أمنيان وزوجة الكاتب.

وأوقف عبد الخالق فاروق، وهو خبير اقتصادي، بعد بضعة أيام من تقارير إعلامية عن مصادرة مسودة كتاب من تأليفه بعنوان "هل مصر بلد فقير حقا" يحتوي انتقادا للسياسات الاقتصادية للحكومة.

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ولم يكن في الإمكان الحصول على تعليق من الناطق الرسمي باسم الداخلية المصرية. وأكد المصدران الأمنيان أن الشرطة ألقت القبض على فاروق بناء على أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره. ولم يتسن كذلك الوصول لمكتب النائب العام أو ناشر الكاتب للتعليق على ذلك في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وقالت نجلاء سلامة زوجة فاروق لرويترز إن رجال الشرطة الثلاثة الذين أخذوه من منزله في إحدى ضواحي القاهرة أبلغوه أنهم يوقفونه بسبب هذا الكتاب.

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وأوضحت أنه سُمح لها لاحقا بتسليمه طعاما وأدوية وملابس في قسم الشرطة المحتجز به.

وعرفت مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة في 2014 حملة على المعارضين يصفها ناشطون بأنها غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.

وتقول الحكومة إن إجراءاتها تستهدف إرهابيين ومخربين يحاولون تقويض دعائم الدولة.

ويقول أنصار السيسي إن الحملة ضد المعارضة ضرورية لإرساء الاستقرار في مصر بعد انتفاضة 2011 وما تلاها من اضطرابات بما في ذلك هجمات متشددين في شبه جزيرة سيناء أدت إلى مقتل المئات من قوات الجيش والشرطة ومدنيين.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 22/10/2018