الرئيس الإيراني: مقتل خاشقجي لم يكن ممكنا "بدون دعم الولايات المتحدة"

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء الولايات المتحدة بالضلوع في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. واعتبر في كلمة له خلال اجتماع الحكومة أن واشنطن قدمت الدعم للسعودية لارتكاب الجريمة، قائلا "لا أعتقد أن دولة ما تجرؤ على القيام بمثل هذا الأمر بدون دعم الولايات المتحدة".

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أمام مجلس الوزراء أن "القتل البشع" للصحافي السعودي جمال خاشقجي لم يكن ممكنا "بدون دعم الولايات المتحدة".

وفي كلمة خلال اجتماع الحكومة أوردها التلفزيون الرسمي الإيراني، قال روحاني "لا أعتقد أن دولة ما تجرؤ على القيام بمثل هذا الأمر بدون دعم الولايات المتحدة".

وأضاف أنه قبل اختفاء خاشقجي، "لم يكن أحد يتصور في عالمنا المعاصر وفي هذا القرن الجديد، حدوث جريمة منظمة كهذه وبهذه الطريقة"، متابعا "أن ترتكب جريمة في الظل، هذا احتمال، لكن أن تخطط مؤسسة لجريمة قتل بشعة، هذه مشكلة كبيرة جدا".

وشدد روحاني على أن "الفئة القبلية التي تحكم هذا البلد (السعودية) تحظى بهامش أمني يقوم على أساس الاعتماد على الولايات المتحدة. هذه القوى العظمى هي التي تدعمها".

إلا أن الرئيس الإيراني لم يذكر جمال خاشقجي بالاسم، بل تحدث عن "صحافي ناقد".

وأثارت قضية قتل خاشقجي الذي فقد أثره بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر، موجة تنديد عالمية ضد السعودية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 24/10/2018