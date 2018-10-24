الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ثقافة

أسئلة عن الهوية والمعتقد والجنس في أول عرض بالمهرجان الوطني للمسرح الموريتاني

للمزيد

ريبورتاج

كينيا: الجفاف يهدد نهر مارا "العظيم" وملايين الحيوانات!!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: تلميذ يشهر مسدسا بوجه معلمته في مدرسة بضواحي باريس

للمزيد

ريبورتاج

الاحتباس الحراري يهدد أشجار الأرز رمز لبنان وكنزه الوطني

للمزيد

ريبورتاج

النمسا: منجم "الهالشتات" يكشف أسرار الألفية الأولى قبل الميلاد

للمزيد

أنتم هنا

كواليس ملهى "مولان روج" الفرنسي الشهير في باريس

للمزيد

ريبورتاج

أطباء فرنسيون يجرون عمليات جراحية معقدة لأكثر من 10 أطفال في قطاع غزة

للمزيد

وقفة مع الحدث

مصدر فرنسي: فرنسا "صريحة" في علاقاتها مع السعودية و"ليست محرجة"

للمزيد

ريبورتاج

العثور على بقايا أضخم القوارب الروسية الخشبية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

الرئيس الإيراني: مقتل خاشقجي لم يكن ممكنا "بدون دعم الولايات المتحدة"

© أ ف ب | الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة في 24 تشرين الأول/أكتوبر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/10/2018

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء الولايات المتحدة بالضلوع في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. واعتبر في كلمة له خلال اجتماع الحكومة أن واشنطن قدمت الدعم للسعودية لارتكاب الجريمة، قائلا "لا أعتقد أن دولة ما تجرؤ على القيام بمثل هذا الأمر بدون دعم الولايات المتحدة".

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أمام مجلس الوزراء أن "القتل البشع" للصحافي السعودي جمال خاشقجي لم يكن ممكنا "بدون دعم الولايات المتحدة".

وفي كلمة خلال اجتماع الحكومة أوردها التلفزيون الرسمي الإيراني، قال روحاني "لا أعتقد أن دولة ما تجرؤ على القيام بمثل هذا الأمر بدون دعم الولايات المتحدة".

وأضاف أنه قبل اختفاء خاشقجي، "لم يكن أحد يتصور في عالمنا المعاصر وفي هذا القرن الجديد، حدوث جريمة منظمة كهذه وبهذه الطريقة"، متابعا "أن ترتكب جريمة في الظل، هذا احتمال، لكن أن تخطط مؤسسة لجريمة قتل بشعة، هذه مشكلة كبيرة جدا".

وشدد روحاني على أن "الفئة القبلية التي تحكم هذا البلد (السعودية) تحظى بهامش أمني يقوم على أساس الاعتماد على الولايات المتحدة. هذه القوى العظمى هي التي تدعمها".

إلا أن الرئيس الإيراني لم يذكر جمال خاشقجي بالاسم، بل تحدث عن "صحافي ناقد".

وأثارت قضية قتل خاشقجي الذي فقد أثره بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر، موجة تنديد عالمية ضد السعودية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 24/10/2018

  • ضيف اليوم

    قضية قتل جمال خاشقجي: هل تطمس الحقيقة؟

    للمزيد

  • فرنسا

    الرئيس الفرنسي يرفض التعليق على وقف محتمل لبيع أسلحة للسعودية

    للمزيد

  • قضية خاشقجي

    أردوغان يريد معرفة "من أصدر الأوامر" لقتلة خاشقجي ويطالب بمحاكمة المشتبه بهم الـ18 في إسطنبول

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي