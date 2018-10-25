الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

تكنو

ذكاء اصطناعي يطور عطرا يناسب "جميع" الأذواق!

للمزيد

وقفة مع الحدث

فرنسا تتوعد قتلة خاشقجي بعقوبات دولية ...لكن من هم؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

محمد بن سلمان يتوعد مجرمي "حادث" خاشقجي....

للمزيد

النقاش

اليمن: المجاعة تهدد والمجتمع الدولي متردد

للمزيد

حدث اليوم

السجون الفلسطينية: تقرير يفضح المستور؟

للمزيد

ثقافة

أسئلة عن الهوية والمعتقد والجنس في أول عرض بالمهرجان الوطني للمسرح الموريتاني

للمزيد

ريبورتاج

كينيا: الجفاف يهدد نهر مارا "العظيم" وملايين الحيوانات!!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: تلميذ يشهر مسدسا بوجه معلمته في مدرسة بضواحي باريس

للمزيد

ريبورتاج

الاحتباس الحراري يهدد أشجار الأرز رمز لبنان وكنزه الوطني

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

قضية خاشقجي: المشتبه بهم ارتكبوا جريمتهم بـ"نية مسبقة" حسب النيابة السعودية

© أ ف ب | موظف في الطب الشرعي التركي يستخدم كلبا بوليسيا لفحص مرأب سيارات في إسطنبول ضمن التحقيقات في خاشقجي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018

فيديو حسين أسد

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/10/2018

أعلنت السلطات السعودية أن المشتبه بهم في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي "قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة". وهذه هي المرة الأولى التي تعترف بها السعودية عن وجود "نية مسبقة" خلافا للرواية التي أوردتها في 20 تشرين الأول/أكتوبر والتي تفيد بأن الحادثة وقعت بسبب شجار واشتباك بالأيدي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

كشفت النيابة العامة السعودية الخميس أنه بناء على معلومات أوردتها تركيا، فإن المشتبه بهم في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول قد "أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".

وقال النائب العام سعود بن عبد الله المعجب "وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأكدت النيابة العامة أنها "تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق إن شاء الله واستكمال مجريات العدالة".

وبعد 17 يوما من اختفاء خاشقجي، أعلنت السلطات السعودية في 20 تشرين الأول/أكتوبر، أن الصحافي السعودي قد قُتل بعد وقوع شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال بيان للنيابة العامة في حينه إن هؤلاء الأشخاص قابلوا خاشقجي في القنصلية في 2 تشرين الأول/أكتوبر بعد "ظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد".

وهي المرة الأولى التي تتحدث السلطات السعودية عن "نية مسبقة".

وذكرت النيابة العامة في بيانها الأول أنه تم توقيف 18 شخصا على ذمة القضية، متعهدة بمحاسبة المتورطين. وقامت بإعفاء مسؤولين أمنيين من مهامهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني.

لجنة وزارية لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات

وفي اليوم نفسه، أصدر العاهل السعودي قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة وتحديد صلاحياته.

وترأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخميس الاجتماع الأول لهذه اللجنة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن اللجنة "استعرضت خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خصوصا في ما يتعلق"، بـ"الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والإجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل".

واتخذت اللجنة "التوصيات اللازمة حيال ذلك"، على أن تواصل اجتماعاتها.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/10/2018

  • قضية خاشقجي

    الأمير محمد بن سلمان يعتبر مقتل خاشقجي "حادثا بشعا" ويشيد بالتعاون السعودي التركي

    للمزيد

  • قضية خاشقجي

    من هو سعود القحطاني رجل المهمات "القذرة" داخل النظام السعودي؟

    للمزيد

  • ضيف اليوم

    قضية قتل جمال خاشقجي: هل تطمس الحقيقة؟

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي