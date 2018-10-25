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الشرق الأوسط

هيومن رايتس ووتش: عائلة خاشقجي غادرت السعودية إلى واشنطن

© رويترز | ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقدم التعازي لعائلة خاشقجي في 23 تشرين الأول/أكتوبر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/10/2018

بعد انتشار صور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والعاهل السعودي الملك سلمان أثناء تعزيتهم لأفراد عائلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، كشفت هيومن رايتس ووتش الخميس أن صلاح خاشقجي، نجل جمال خاشقجي، غادر السعودية مع عائلته إلى واشنطن.

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس أن صلاح خاشقجي النجل الأكبر للصحافي جمال خاشقجي غادر السعودية مع عائلته بعدما رفعت الحكومة حظر السفر الذي كان مفروضا عليه.

وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ساره ليه ويتسون لوكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن صديق للعائلة إن "صلاح وعائلته في طائرة متوجهة الآن إلى واشنطن".

ولم ترد أي تعليقات في الوقت الحاضر من مسؤولين سعوديين، غير أن ويتسون قالت إنه سمح لصلاح خاشقجي بالخروج من المملكة بعد رفع حظر السفر المفروض عليه.

وقتل جمال خاشقجي، كاتب المقالات في صحيفة "واشنطن بوست"، في 2 تشرين الأول/أكتوبر في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبعد تأكيد الرياض لنحو 17 يوما أن خاشقجي خرج حيا من القنصلية، أقرت السعودية أخيرا تحت ضغوط شديدة بمقتله وقدمت عدة روايات متتالية، إلا أن النيابة العامة السعودية أعلنت الخميس أنها تحقق في معلومات وردتها من تركيا مفادها أن المشتبه بهم في القضية "أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".

وكانت وكالة الأنباء السعودية أفادت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والعاهل السعودي الملك سلمان استقبلا صلاح وشقيق جمال خاشقجي الثلاثاء في القصر الملكي في الرياض وقدموا تعازيهم لأفراد العائلة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/10/2018

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