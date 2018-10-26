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الشرق الأوسط

ما هي خلفيات وأبعاد وتداعيات زيارة نتانياهو إلى سلطنة عمان؟

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو توفيق مجيد

آخر تحديث : 26/10/2018

تطرقت هذه النشرة الخاصة إلى الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى سلطنة عُمان. مع الصحافيين عبد الله العالي، ليلى عودة، وتامر عز الدين، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر إبراهيم أبراش، ومحمد الحوراني عضو حركة فتح، والصحافي الإسرائيلي الحنان ميلر، وحسن منيمنة الصحافي في جريدة الشرق الأوسط.

نشرت في : 26/10/2018

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