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أطباء كنديون يوصون مرضاهم بزيارة المتاحف كجزء من العلاج
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ترامب يأمر بنشر عناصر الجيش الأمريكي على حدود المكسيك لمنع تقدم قافلة مهاجرين
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استطلاع "الباروميتر العربي": الحريات مكفولة أكثر في الكويت يليها الأردن ثم لبنان
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ابن خاشقجي يصل إلى واشنطن بعد رفع السعودية حظر السفر عنه
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برشلونة - الريال... كلاسيكو إسباني في سباق نحو المليار يورو!
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الأردن: أكثر من 20 قتيلا أغلبهم من الأطفال في سيول جارفة بمنطقة البحر الميت
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الشرطة الأمريكية تطلق حملة بحث واسعة عن مرسلي الطرود المشبوهة
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المدرب الجزائري السابق رابح سعدان: هزيمة الجزائر أمام مصر في 2010 كانت "مدبرة"
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ماكرون يأسف لقرار بلجيكا شراء طائرات مقاتلة أمريكية بدلا من الفرنسية والأوروبية
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نتانياهو يزور سلطنة عمان في أول زيارة لبلد عربي لا تربطه علاقات مع إسرائيل
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ما هي خلفيات وأبعاد وتداعيات زيارة نتانياهو إلى سلطنة عمان؟
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فيديو يعيد الجدل حول مسؤولية الجيش الفرنسي خلال الإبادة الجماعية في رواندا
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