الجبير: المشتبه بهم في قتل خاشقجي سيلاحقون قضائيا في السعودية

بعد ساعات على طلب تركيا تسليمها المشتبه بهم الـ18 في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير السبت أنه ستتم متابعتهم قضائيا في المملكة.

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير السبت أن المشتبه بهم في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ستتم ملاحقتهم في السعودية، وذلك بعيد طلب تركيا تسلمهم.

وأكد الجبير في مؤتمر حول الأمن في المنامة "بشأن مسألة التسليم، هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون. إنهم موقوفون في السعودية والتحقيق يجري في السعودية وستتم ملاحقتهم في السعودية".

وكانت نيابة إسطنبول قد بدأت الجمعة إجراءات لطلب تسلم 18 سعوديا أوقفوا في بلدهم ويشتبه بتورطهم في "هذه الجريمة المتعمدة".

مداخلة مراسل فرانس24 في تركيا

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن النائب العام السعودي سيزور إسطنبول الأحد في إطار التحقيق في قتل خاشقجي، موضحا أن بلاده تملك أدلة إضافية مرتبطة بهذه الجريمة.

وأدلى أردوغان بتصريحاته بعدما صرح النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب استنادا إلى معلومات من الجانب التركي الخميس للمرة الأولى أن "المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".

وقتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر في القنصلية السعودية بإسطنبول. ووفق مسؤولين أتراك فإنه قتل على أيدي فريق وصل من الرياض، في حين تؤكد المملكة السعودية أنه قتل على وجه الخطأ خلال "شجار".

وأكد الجبير أن "هذه القضية يجب أن تكون موضع تحقيق". وأضاف "سنعرف الحقيقة وسنعاقب المسؤولين ونضع آلية حتى لا يتكرر ذلك بعد الآن".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/10/2018