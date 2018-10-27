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الشرق الأوسط

قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا تشدد على أهمية إعلان وقف دائم لإطلاق النار

© صورة ملتقطة من التلفزيون | قمة رباعية غير مسبوقة حول سوريا بمدينة إسطنبول 2018/10/27

آخر تحديث : 27/10/2018

شدد البيان الختامي للقمة الرباعية حول سوريا في إسطنبول، والتي جمعت ظهر السبت قادة فرنسا وتركيا وروسيا وألمانيا، على أهمية إعلان وقف دائم لإطلاق النار وتشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا "قبل نهاية العام". ودعت القمة أيضا إلى تهيئة "الظروف" لعودة اللاجئين السوريين.

التقى قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا ظهر السبت في إسطنبول في قمة (رباعية) غير مسبوقة حول سوريا بهدف تعزيز هدنة هشة في محافظة إدلب (شمال غرب) التي يسيطر عليها جهاديون.

وحضر القمة رؤساء فرنسا إيمانويل ماكرون وتركيا رجب طيب أردوغان وروسيا فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إضافة إلى موفد الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا الذي أجرى محادثات غير مثمرة في دمشق هذا الأسبوع وعبر عن أسفه لتوقف خطة الأمم المتحدة.

شدد البيان الختامي للقمة على أهمية إعلان وقف دائم لإطلاق النار وتشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا "قبل نهاية العام". ودعت أيضا إلى تهيئة "الظروف" لعودة اللاجئين السوريين.

وصرح أردوغان بعيد القمة خلال مؤتمر صحفي إن الشعب السوري هو الذي سيحدد مصير الرئيس بشار الأسد، فيما قالت ميركل إنه يتعين البدء في عملية سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات يشارك فيها جميع السوريين بما في ذلك المقيمون في الخارج.

من جهته، دعا إيمانويل ماكرون روسيا إلى "ممارسة ضغط واضح جدا على النظام السوري" بشأن إدلب.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/10/2018

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