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الشرق الأوسط

أردوغان: "إرادة الشعب السوري" هي التي ستحدد مصير الأسد

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/10/2018

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن مصير الرئيس السوري بشار الأد يقرره السوريون "في الداخل والخارج".

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أنه يعود إلى الشعب السوري "في الداخل والخارج" تقرير مصير الرئيس بشار الأسد.

وصرح أردوغان مساء السبت في ختام القمة الرباعية في إسطنبول التي شارك فيها إلى جانب قادة فرنسا وروسيا وألمانيا "إن الإرادة التي ستحدد مصير الأسد هي إرادة الشعب السوري. إن مجمل الشعب السوري في الداخل والخارج هو الذي سيتخذ القرار".

تصريحات القادة المشاركين في قمة إسطنبول حول سوريا

وشدد البيان الختامي للقمة الرباعية على أهمية إعلان وقف دائم لإطلاق النار وتشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا "قبل نهاية العام". ودعت القمة أيضا إلى تهيئة "الظروف" لعودة اللاجئين السوريين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/10/2018

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