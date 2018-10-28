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الشرق الأوسط

تركيا: مهندس عملية قتل خاشقجي هو أحد العاملين بالقنصلية، حسب صحيفة الصباح

© صورة ملتقطة من التلفزيون

فيديو رفيق سحالي

آخر تحديث : 28/10/2018

كشفت صحيفة الصباح التركية المقربة من الحكومة، الأحد، أن مهندس عملية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري هو أحمد عبد الله المزيني، الذي كان في منصب رسمي بالقنصلية السعودية. وأضافت الصحيفة أن المزيني أخذ أمر الإعدام من نائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد العسيري الذي كان يعمل تحت وصاية ولي العهد محمد بن سلمان.

مراسل فرانس 24 في إسطنبول حسين أسد حول آخر التسريبات الإعلامية بشأن مقتل خاشقجي

نشرت في : 28/10/2018

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