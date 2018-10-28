تركيا: مهندس عملية قتل خاشقجي هو أحد العاملين بالقنصلية، حسب صحيفة الصباح
آخر تحديث : 28/10/2018
كشفت صحيفة الصباح التركية المقربة من الحكومة، الأحد، أن مهندس عملية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري هو أحمد عبد الله المزيني، الذي كان في منصب رسمي بالقنصلية السعودية. وأضافت الصحيفة أن المزيني أخذ أمر الإعدام من نائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد العسيري الذي كان يعمل تحت وصاية ولي العهد محمد بن سلمان.
مراسل فرانس 24 في إسطنبول حسين أسد حول آخر التسريبات الإعلامية بشأن مقتل خاشقجي
نشرت في : 28/10/2018