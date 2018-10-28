تركيا: مهندس عملية قتل خاشقجي هو أحد العاملين بالقنصلية، حسب صحيفة الصباح

سوريا ... "تحديات" ما بعد قمة إسطنبول

وزير الخارجية العماني: السلطنة لا تلعب دور الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قضية خاشقجي: ماكرون وميركل يتفقان على اتخاذ موقف منسق أوروبيا بشأن عقوبات محتملة على السعودية

قمة إسطنبول حول سوريا تشدد على أهمية إعلان وقف دائم لإطلاق النار في إدلب

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