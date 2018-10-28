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الشرق الأوسط

المرصد السوري: تنظيم "الدولة الإسلامية" يستعيد المناطق التي خسرها في جيب هجين بدير الزور

© أ ف ب | عناصر من قوات سوريا الديمقراطية يتجمعون في جنوب مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا في 11 أيلول/سبتمبر 2018.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/10/2018

طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، من آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

أفاد الأحد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ومقره لندن بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" استعاد كامل المناطق التي خسرها على وقع تقدم قوات سوريا الديمقراطية في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور بشرق سوريا.

وتتمثل قوات سوريا الديمقراطية في تحالف فصائل كردية وعربية.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن "استعاد تنظيم الدولة الإسلامية خلال هجمات مضادة واسعة منذ الجمعة وحتى فجر الأحد كافة المناطق التي تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطية في جيب هجين" بعد سبعة أسابيع على إطلاقها عملية عسكرية ضده بدعم أمريكي.

وأكد ذلك قيادي في تلك القوات فضل التحفظ على هويته، مشيرا إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/10/2018

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