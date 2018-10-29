قضية مقتل خاشقجي: المدعي العام السعودي في زيارة إلى إسطنبول

وصل المدعي العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب إلى إسطنبول حيث يلتقي المدعي العام للجمهورية في إطار التحقيقات في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وتأتي الزيارة بعد يومين على رفض الرياض تسليم 18 شخصا، أوقفوا في إطار التحقيقات، للسلطات التركية.

وصل المدعي العام السعودي إلى إسطنبول ليل الأحد الإثنين للقاء المدعي العام للجمهورية التركي في إطار التحقيقات في حادثة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الأناضول.

وقالت الوكالة إن سعود بن عبد الله المعجب سيلتقي خصوصا المدعي العام للجمهورية في إسطنبول عرفان فيدان الذي يدير التحقيقات التركية حول مقتل خاشقجي.

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وتأتي زيارة المدعي السعودي بعد يومين على رفض الرياض طلب أنقرة تسليمها 18 شخصا أوقفوا من قبل السلطات السعودية في إطار التحقيق في مقتل خاشقجي.

وقال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في مؤتمر "حوار البحرين" في المنامة "بشأن مسألة التسليم، هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون. إنهم موقوفون في السعودية والتحقيق يجري في السعودية وستتم ملاحقتهم في السعودية".

وجاء تصريح الجبير ردا على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي كرر مطالبته الرياض بتسليم المشتبه بهم في قضية قتل خاشقجي إلى القضاء التركي.

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وانتقل خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" وينتقد سلطات الرياض، في 2017 للعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة خشية التعرض للاعتقال في السعودية التي شهدت حملات توقيف شملت كتّابا ورجال دين وحقوقيين وناشطات دفاعا عن حقوق المرأة وأمراء وسياسيين.

وقتل الصحافي في 2 تشرين الأول/أكتوبر في القنصلية السعودية في إسطنبول ولم يعثر على جثته بعد. وأوردت وسائل إعلام تركية عدة روايات عن مقتل خاشقجي ضمنها أنه تعرض للتعذيب وقطع رأسه.

وبعد 17 يوما من الإنكار أكدت الرياض أن خاشقجي قُتل عن طريق الخطأ في قنصليتها في إسطنبول خلال "شجار" مع عناصر أتوا للتفاوض معه حول عودته إلى المملكة، وتقر في آخر المطاف أن مقتله كان "بنية مسبقة". وشككت دول ومنظمات عدة في الرواية السعودية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 29/10/2018