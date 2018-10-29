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الشرق الأوسط

مراسل فرانس 24: تركيا لم تحصل على الإجابات التي تريدها من النائب العام السعودي حول قضية خاشقجي

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

فيديو حسين أسد

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/10/2018

التقى النائب العام التركي بنظيره السعودي الذي وصل إلى إسطنبول الاثنين لمتابعة قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وإثر اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة، لم تحصل تركيا على إجابات على أسئلتها المتعلقة بمكان جثة خاشقجي و"المتعاون المحلي" الذي تقول الرياض إنه قام بنقلها من داخل القنصلية السعودية بإسطنبول. من جانبه، طالب المدعى العام السعودي بالاطلاع على الأدلة التي بحوزة الجانب التركي، وهو ما رفضه الأتراك.

نشرت في : 29/10/2018

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