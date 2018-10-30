قضية خاشقجي: أردوغان يواصل الضغط على الرياض والأمم المتحدة تدعو لمشاركة خبراء دوليين بالتحقيق

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الضغط على الرياض، مطالبا النائب العام السعودي سعود المعجب بتحديد "من أصدر الأمر" بقتل خاشقجي. وحذر أردوغان من أنه "لا داعي للمراوغة، ومن غير المنطقي محاولة إنقاذ أشخاص معينين". من جانبها أعربت المفوضة العليا لحقوق الإنسان عن أملها في مشاركة خبراء دوليين بالتحقيق، داعية الرياض للكشف عن مكان الجثة "دون تأخر أو مماطلة".

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء ضغطه على الرياض بخصوص قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، حيث دعا النائب العام السعودي الذي زار قنصلية بلاده في إسطبنول إلى تحديد من أصدر أوامر القتل.

وتحدث أردوغان بعيد وصول النائب العام السعودي إلى القنصلية. وقد دعاه الرئيس التركي إلى تحديد "من أصدر الأمر" لقتلة جمال خاشقجي، الذي لم يُعثر على جثته بعد شهر على قتله في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر. واعتبر أنه من غير المجدي السعي إلى استثناء أي كان.

قضية خاشقجي: التحقيق في تركيا ميدانيا متوقف عند البحث على الجثة

وصرح أردوغان للصحافيين في أنقرة "من الذي أرسل 15 شخصا؟ بوصفك النائب العام السعودي عليك أن تطرح هذا السؤال حتى تستطيع الكشف عن الإجابة" في إشارة إلى فريق من 15 شخصا يشتبه أنه نفذ عملية القتل.

وأضاف "الآن علينا حل هذه القضية، ولا داعي للمراوغة، ومن غير المنطقي محاولة إنقاذ أشخاص معينين".

المدعي العام السعودي يزور قنصلية بلاده بإسطنبول

وزار النائب العام السعودي سعود المعجب القنصلية حيث بقي قرابة ساعة ونصف الساعة، بعد لقائه للمرة الثانية مدعي عام إسطنبول عرفان فيدان خلال يومين. لم يدل المعجب بأي تصريح لدى وصوله إلى المبنى مع مواكبة أمنية.

وقالت قناة "تي آر تي هابر" الحكومية إن المعجب طلب من نظيره التركي خلال لقائهما الاثنين تقاسم كامل العناصر في ملف التحقيق التركي لكن طلبه رفض.

وأضافت القناة أن المدعي العام التركي سأل السلطات السعودية عن مكان جثة خاشقجي. وتقول وسائل الإعلام التركية إن العناصر السعوديين الذين نفذوا العملية قاموا بتقطيع الجثة.

الأمم المتحدة تطالب الرياض بالكشف عن مكان جثة خاشقجي "دون مماطلة"

من جهتها، أعربت المفوضة العليا في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء عن الأمل في مشاركة خبراء دوليين في التحقيق حول جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي وطلبت من السعودية الكشف عن مكان الجثة.

وقالت ميشال باشليه في بيان "لإجراء تحقيق بعيدا عن الاعتبارات السياسية من المستحسن مشاركة خبراء دوليين يمكنهم الوصول إلى الأدلة والشهود".

وأضافت "أدعو السلطات السعودية للكشف عن مكان الجثة دون تأخر أو مماطلة" مشددة على أهمية تشريحها.

وهي المرة الثالثة التي تنشر فيها باشليه بيانا حول هذه الجريمة في حين لم يعثر بعد على جثة الصحافي بعد شهر على مقتله في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/10/2018