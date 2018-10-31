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الشرق الأوسط

الأمين العام للأمم المتحدة ينوي تسمية النرويجي غير بيدرسون مبعوثا جديدا إلى سوريا

© أ ف ب | الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/10/2018

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رسالة إلى مجلس الأمن أبلغه فيها برغبته بتعيين سفير النرويج لدى الصين غير بيدرسون مبعوثا خاصا جديدا إلى سوريا، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية. وسيخلف بيدرسون السويدي ستافان دي ميستورا الذي أعلن أنه سيترك منصبه بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قام بإبلاغ مجلس الأمن بنيته تعيين الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون مبعوثا خاصا جديدا إلى سوريا.

ويشغل بيدرسون حاليا منصب سفير النرويج لدى الصين، وسبق أن كان سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة.

وقال غوتيريس في رسالة "أنا سعيد بأن أبلغكم بنيتي الإعلان عن تعيين السيد غير بيدرسون كمبعوثي الخاص إلى سوريا. ولاتخاذ هذا القرار قمت باستشارات واسعة بما في ذلك مع حكومة الجمهورية العربية السورية".

وأشارت الرسالة إلى أن "السيد بيدرسون سيدعم الأطراف السورية عبر تسهيل إيجاد حل سياسي شامل وجدير بالثقة يحقق التطلعات الديمقراطية للشعب السوري".

وشكر غوتيريس في رسالته المبعوث السابق ستافان دي ميستورا "لجهوده المنسقة ومساهماته لأكثر من أربع سنوات في البحث عن السلام في سوريا".

والتقى قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول نهاية الأسبوع ودعوا إلى التوصل إلى حل سياسي للحرب في سوريا وهدنة دائمة في معقل المعارضة المسلحة الأخير في إدلب.

ودعا بيانهم المشترك إلى تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد قبل نهاية العام "يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/10/2018

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