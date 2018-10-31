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الشرق الأوسط

واشنطن تدعو إلى وقف إطلاق النار في اليمن وعدم شن غارات التحالف

© أ ف ب/أرشيف | وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/10/2018

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إلى وقف كل الغارات الجوية في المناطق المأهولة. من جهته دعا وزير الدفاع جيم ماتيس إلى وقف لإطلاق النار في البلاد وإجراء محادثات سلام.

طلبت واشنطن الثلاثاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الى وقف كل الغارات الجوية في المناطق المأهولة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان "حان الوقت الآن لوقف الأعمال العدائية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ وغارات الطائرات المسيّرة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية".

وتابع"وبالتالي الغارات الجوية للتحالف يجب أن تتوقف في كل المناطق المأهولة في اليمن".

من جهته دعا وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الثلاثاء إلى وقف لإطلاق النار في اليمن وحضور جميع أطراف النزاع إلى طاولة مفاوضات في غضون الثلاثين يوما المقبلة.

وصرح ماتيس خلال مؤتمر في واشنطن "نريد رؤية الجميع حول طاولة مفاوضات على أساس وقف إطلاق النار".

وتابع ماتيس الذي كان التقى نهاية الأسبوع الماضي العديد من المسؤولين العرب على هامش حوار المنامة، "علينا أن نقوم بذلك في الثلاثين يوما المقبلة (..) وأعتقد أن السعودية والإمارات على استعداد" للمضي في الأمر.

وأوضح أن وقف إطلاق النار يجب أن يتم على قاعدة انسحاب المتمردين الحوثيين من الحدود مع السعودية "ثم وقف قصف" التحالف الذي تقوده الرياض والمدعوم من واشنطن.

وأضاف ماتيس أن وقف المعارك سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفثس "جمع" مختلف الأطراف "في السويد" دون أن يحدد بدقة مكان الاجتماع ومن سينظمه.

وكان المبعوث قد حاول في أيلول/سبتمبر تنظيم مباحثات سلام في جنيف لكن الحوثيين لم يشاركوا فيها.

وأسفر النزاع في اليمن نحو عشرة آلاف قتيل وفق الأمم المتحدة.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 31/10/2018

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