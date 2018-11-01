الأردن: استقالة وزيري السياحة والتربية على خلفية حادثة البحر الميت

تقدم كل من وزيري السياحة والآثار، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، في الحكومة الأردنية باستقالتيهما إلى رئيس الحكومة عمر الرزاز الخميس، على خلفية تسبب السيول بوفاة 21 شخصا معظمهم تلاميذ كانوا في رحلة مدرسية بمنطقة البحر الميت. وجاءت استقالة الوزيرين بعد مطالبة النواب الأردنيين بذلك خلال جلسة لمناقشة الحادث.

تقدمت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب الخميس باستقالتها، وكذلك فعل وزير التربية والتعليم العالي عزمي محافظة، بعد أسبوع على مصرع 21 شخصا غالبيتهم تلاميذ كانوا في رحلة مدرسية وجرفتهم سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت.

وقال مصدر حكومي، لوكالة الأنباء الفرنسية إن "وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب قدما استقالتيهما اليوم (الخميس) لرئيس الوزراء عمر الرزاز".

وأشار إلى أن الرزاز "اجتمع بهما صباحا، وقدما استقالتهما في نهاية الاجتماع".

وقالت عناب في تغريدة عبر موقع "تويتر" الخميس "في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب، وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة (...) بين يدي دولة رئيس الوزراء (عمر الرزاز) لاتخاذ ما يراه مناسبا".

استقالة بعد مطالب من النواب

وناقش أعضاء مجلس النواب الثلاثاء حادثة البحر الميت وتحدث 85 نائبا حول الحادثة فيما طالب أغلبهم باستقالة وزيرة السياحة والآثار لكون الشركة المنظمة للرحلة المدرسية غير مرخصة.

كما طالب هؤلاء باستقالة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة بسبب منح الإذن للرحلة رغم الأحوال الجوية.

ولقي 21 شخصا حتفهم الخميس الماضي غالبيتهم تلاميذ في مدرسة "فكتوريا" الخاصة، كانوا ضمن الرحلة المدرسية حين جرفتهم سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت على بعد نحو 50 كلم غرب عمان، فيما أصيب 35 شخصا بجروح.

وشهد الأردن بعد ظهر الخميس الماضي تساقطا غزيرا للأمطار، ما أدى الى تشكل السيول في مناطق عدة.

وتعد منطقة البحر الميت أكثر بقعة انخفاضا في العالم. ونتيجة الأمطار تتشكل السيول أحيانا وتفيض المياه القادمة من الجبال في الوديان القريبة التي تصب في البحر الميت.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/11/2018