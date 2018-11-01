باكستان: المحكمة العليا تبرئ المسيحية آسيا بيبي المحكومة بالإعدام بتهمة التجديف للمزيد

قتلى في إيطاليا وعشرات آلاف المنازل بلا كهرباء في فرنسا بسبب الأمطار والثلوج للمزيد

متظاهرون يستقبلون ترامب بهتافات استهجان عند زيارته لكنيس بيتسبرغ للمزيد

الأمين العام للأمم المتحدة ينوي تسمية النرويجي غير بيدرسون مبعوثا جديدا إلى سوريا للمزيد

كيف حولت سلطنة عمان حياديتها إلى سلاح حرب؟ للمزيد

إسبانيا: نيمار يواجه عقوبة محتملة بالسجن قد تصل إلى ست سنوات للمزيد

اتفاق بين بنغلادش وبورما على بدء عودة اللاجئين الروهينغا منتصف نوفمبر للمزيد

الانتخابات النصفية الأمريكية: خطوة ترامب الأولى لولاية ثانية في 2020؟ للمزيد

المدعي العام التركي: خاشقجي قتل "خنقا" فور دخوله للقنصلية ثم "قطعت" جثته للمزيد

الولايات المتحدة: إمكان نشر 15 ألف جندي على حدود المكسيك لمنع تسلل المهاجرين للمزيد

قوات سوريا الديمقراطية توقف "معركة دحر الإرهاب" مؤقتا بسبب القصف التركي للمزيد