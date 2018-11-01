الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

اليمن: الضغط الغربي على السعودية

للمزيد

حدث اليوم

الأرض: الحيوانات تختفي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

كيف حولت سلطنة عمان حياديتها إلى سلاح حرب؟

للمزيد

وجها لوجه

تونس.. هل تربك الحسابات السياسوية مسار الديمقراطية؟

للمزيد

النقاش

الشرق الأوسط: إسرائيل ودول الخليج

للمزيد

حدث اليوم

تونس: لمن تقرع الأجراس؟

للمزيد

ثقافة

المصور المصري مدحت سعودي: التقاط الصور لحركات الراقصين هو تحد

للمزيد

ريبورتاج

زواج القاصرات.. ظاهرة منتشرة تثير جدلا في الولايات المتحدة

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا تشهد موجة مبكرة من البرد الشديد

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

قوات سوريا الديمقراطية توقف "معركة دحر الإرهاب" مؤقتا بسبب القصف التركي

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو علا غرة

آخر تحديث : 01/11/2018

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية وقف "معركة دحر الإرهاب" مؤقتا، ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" بسبب القصف التركي على مواقع كردية في شمال سوريا، والذي انتقدته واشنطن داعية أنقرة إلى "التنسيق والتشاور".

نشرت في : 01/11/2018

  • سوريا

    سوريا: تنظيم "الدولة الإسلامية" يعدم أحد الرهائن المخطوفين من السويداء

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: تشييع العشرات من ضحايا الهجمات على السويداء والحصيلة تتخطى 250 قتيلا

    للمزيد

  • سوريا

    صحافة: قوات سوريا الديمقراطية أطلقت عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" بموجب صفقة سرية

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي