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باكستان: المحكمة العليا تبرئ المسيحية آسيا بيبي المحكومة بالإعدام بتهمة التجديف
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قتلى في إيطاليا وعشرات آلاف المنازل بلا كهرباء في فرنسا بسبب الأمطار والثلوج
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متظاهرون يستقبلون ترامب بهتافات استهجان عند زيارته لكنيس بيتسبرغ
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الأمين العام للأمم المتحدة ينوي تسمية النرويجي غير بيدرسون مبعوثا جديدا إلى سوريا
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كيف حولت سلطنة عمان حياديتها إلى سلاح حرب؟
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إسبانيا: نيمار يواجه عقوبة محتملة بالسجن قد تصل إلى ست سنوات
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اتفاق بين بنغلادش وبورما على بدء عودة اللاجئين الروهينغا منتصف نوفمبر
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الانتخابات النصفية الأمريكية: خطوة ترامب الأولى لولاية ثانية في 2020؟
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المدعي العام التركي: خاشقجي قتل "خنقا" فور دخوله للقنصلية ثم "قطعت" جثته
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الولايات المتحدة: إمكان نشر 15 ألف جندي على حدود المكسيك لمنع تسلل المهاجرين
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قوات سوريا الديمقراطية توقف "معركة دحر الإرهاب" مؤقتا بسبب القصف التركي
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هجوم بيتسبرغ يدفع بعض اليهود إلى التدرب على حمل السلاح
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