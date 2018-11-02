الولايات المتحدة تقول إن ردها على قتل خاشقجي سيستغرق "بضعة أسابيع"

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس أنّ رد بلاده على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي سيستغرق "بضعة أسابيع" أخرى، وذلك حتى تتوفر لديها أدلة كافية لفرض عقوبات على المسؤولين عن الجريمة.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس أنّ الأمر سيستغرق "بضعة أسابيع" إضافية قبل أن تكون لدى الولايات المتحدة أدلة كافية لتسليط عقوبات على المتورطين في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وصرح بومبيو لإذاعة "كيه إم أو إكس"، "نُواصل فهم مضمون الوقائع. نحن نراجع فرض عقوبات على الأفراد الذين استطعنا التعرف عليهم حتى الآن والذين شاركوا في جريمة القتل هذه".

وتابع "قد يستغرق الأمر منّا بضعة أسابيع إضافية قبل أن تكون لدينا عناصر كافية لتنفيذ هذه العقوبات فعليًا، لكنني أعتقد أننا سنتمكن من تحقيق ذلك"، مذكّرًا بأنّ الرئيس دونالد ترامب قال "إننا سنطلب محاسبة الأشخاص المتورّطين في ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة".

وأوضح بومبيو أنّ لدى الولايات المتحدة "علاقات استراتيجية عميقة وطويلة الأجل مع المملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه فإن قتل جمال خاشقجي في القنصلية في تركيا أمر غير مقبول. نحن لن نتغاضى عنه ولن نسمح بأن يبقى بلا عواقب".

ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية على أنّ بلاده "تنوي التأكّد من أنّ علاقاتها (مع الرياض) ستبقى سليمة".

وفي بيان نشرته الأربعاء قالت النيابة العامة في إسطنبول إنّه "وفقا لخطّة أعدّت مسبقاً، خُنق الضحية جمال خاشقجي حتى الموت ما إن دخل إلى القنصلية"، مضيفةً أنّ "جثّة الضحية قُطّعت وتمّ التخلّص منها". لكنّ البيان لم يوضح أين تم التخلّص من الجثّة المقطّعة ولا كيف حصل ذلك.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/11/2018