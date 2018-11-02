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الشرق الأوسط

مصر: سبعة قتلى وإصابة أكثر من 10 أشخاص في هجوم على حافلة أقباط في المنيا

© أ ف ب/أرشيف

فيديو تامر عز الدين

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/11/2018

أودى هجوم على حافلة للأقباط في المنيا جنوب مصر بحياة سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 17 آخرون في الهجوم، بحسب ما أفاد الأسقف العام للمحافظة.

قتل سبعة أشخاص على الأقل الجمعة في إطلاق نار استهدف حافلة للأقباط في المنيا (حوالى 250 كلم جنوب القاهرة)، بحسب الأسقف العام في المحافظة مكاريوس.

وأوضح الأسقف لوكالة رويترز أن مسلحين هاجموا الحافلة التي كانت قادمة من محافظة سوهاج في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

وأكد مسؤول أمني وقوع الهجوم مشيرا إلى "ضحايا ومصابين"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت مديرية الصحة بالمنيا إنها أعلنت الطوارئ في المستشفيات العامة بثلاث مدن قريبة لاستقبال وعلاج المصابين.

وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المحافظة لهجوم مماثل، ففي أيار/مايو 2017 قتل 29 شخصا إثر هجوم دامٍ على حافلة تقل أقباطا وتنباه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 قتل 29 قبطيا في تفجير داخل كنيسة ملاصقة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس في قلب القاهرة. وتلاه اعتداء في نيسان/أبريل من العام نفسه، راح ضحيته 45 شخصا في هجومين استهدفا كنيستين في طنطا (دلتا النيل) وفي الإسكندرية (شمال) أثناء احتفال الأقباط بأحد الشعانين.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 02/11/2018

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