خامنئي يقلل من أهمية العقوبات الجديدة ويعتبر أن ترامب "ألحق العار" بالولايات المتحدة

انتقد المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي بشدة السبت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قائلا إنه ألحق العار ببلاده. وذلك قبل يومين من بدء تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات على طهران. كما اعتبر خامنئي أن سياسة ترامب أدت إلى تراجع هيبة الولايات المتحدة عالميا في المجالات الاقتصادية والعسكرية.

وصف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الذي"ألحق العار" بالولايات المتحدة.

وقال خامنئي في تصريحات على صفحته في "تويتر" مقتبسة من خطاب ألقاه في طهران "هذا الرئيس الأمريكي الجديد (...) ألحق العار بما تبقى من هيبة أمريكا والليبرالية الديمقراطية. قوة أمريكا الخشنة، أي الاقتصادية والعسكرية، تتراجع كذلك".

ويأتي تصريح خامنئي قبل يومين من إعادة واشنطن فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على طهران.

وقلل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية من أهمية إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي تدخل حيز التنفيذ الإثنين، بما في ذلك الحظر على القطاع النفطي الإيراني. وأردف قائلا إن "التحدي بين الولايات المتحدة وإيران استمر 40 عاما حتى الآن وقامت الولايات المتحدة بجهود متعددة ضدنا: حرب عسكرية واقتصادية وإعلامية". وأضاف "هناك حقيقة أساسية في هذا السياق: في إطار هذا التحدي المستمر منذ 40 عاما، الطرف الخاسر هو الولايات المتحدة والرابح هو الجمهورية الإسلامية".

وأعلن ترامب في أيار/مايو أن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وتعيد فرض العقوبات على طهران، ما أثار حفيظة القوى الكبرى الأخريات التي أشارت إلى أن إيران نفذت التزاماتها بوضع حد لبرنامجها النووي. وتؤكد واشنطن بدورها على رغبتها في إبرام صفقة جديدة مع إيران تحد من تدخلاتها الإقليمية وبرنامجها الصاروخي البالستي، وهي مطالب رفضتها طهران.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 03/11/2018