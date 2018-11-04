البحرين: الحكم المؤبد بحق الزعيم الشيعي علي سلمان بتهمة "التخابر مع قطر"

أدانت محكمة الاستئناف العليا البحرينية الزعيم الشيعي ورئيس جمعية الوفاق المحظورة علي سلمان بالسجن المؤبد. ويشمل القرار قياديين بارزين في الجمعية. وكانت محكمة بحرينية قد برأت علي سلمان ورفاقه، قبل أن تعود محكمة الاستئناف العليا لتأكيد الحكم بالمؤبد.

قضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان بتهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية"، حسبما أفاد مصدر قضائي الأحد. ويشمل الحكم بالمؤبد الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود العضوين بجمعية الوفاق والقياديين الشيعيين.

وفي حزيران/يونيو الماضي، كانتمحكمة بحرينية قد قضت ببراءة زعيم حركة الوفاق التي حلها القضاء. واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.

وكان سلمان قد أوقف واتهم هو ورفاقه من طرف النيابة العامة بتهم "التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج"

وكان زعيم المعارضة الشيعية قد أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية. وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

ويقول أنصار الشيخ علي سلمان إن محاكمته أتت لدوافع سياسية ولتحركاته من أجل ضمان حقوق أكبر للشيعة في البحرين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/11/2018