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وصول أول قافلة مساعدات منذ 10 أشهر إلى مخيم الركبان في الجنوب الشرقي السوري
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مستشفيات مكتظة ومجاعة تهدد نصف السكان.. اليمن على شفا الهاوية
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الحكومة السودانية تقبل وساطة الرئيس سالفا كير لحل نزاع جنوب كردفان والنيل الأزرق
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كوريا الشمالية تهدد باستئناف برنامجها النووي بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية
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مصر: مقتل 19 "إرهابيا" متورطا في الهجوم على أقباط المنيا في عملية مداهمة
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الأديب المصري علاء خالد يحدثنا عن أسرار الكتابة الشعرية والروائية
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البحرين: الحكم المؤبد بحق الزعيم الشيعي علي سلمان بتهمة "التخابر مع قطر"
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محاور مع غسان مراد: هل يوجد "ذكاء إصطناعي"؟
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تذكرة عودة إلى غبادولايت
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المنظمة الفرانكفونية تتخذ من بيروت مقرا لمكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحيي مئوية نهاية الحرب العالمية الأولى
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إيطاليا: فيضانات صقلية تسببت بمقتل 12 شخصا بينهم تسعة من عائلة واحدة
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