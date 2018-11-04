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الشرق الأوسط

المنظمة الفرانكفونية تتخذ من بيروت مقرا لمكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط

© صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

نص نسيم بن معمر

آخر تحديث : 04/11/2018

المنظمة الدولية الفرانكفونية عزمت على تدشين مكتبها الإقليمي في لبنان البلد الأكثر تعمقا في الفضاء الفرانكفوني في الشرق الأوسط. وتشهد اللغة الفرنسية تراجعا في لبنان بالموازاة مع انتشار استخدام اللغة الانكليزية في التعليم والتجارة. وضع يطرح تحديات كبيرة أمام الفرانكفونية في لبنان وفي الشرق الاوسط بشكل عام.

نشرت في : 04/11/2018

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