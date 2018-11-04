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الشرق الأوسط

مصر: مقتل 19 "إرهابيا" متورطا في هجوم على أقباط المنيا في عملية مداهمة

© أ ف ب/أرشيف | قوات الأمن المصرية خلال عملية أمنية

آخر تحديث : 04/11/2018

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 19 شخصا الأحد، قالت إنهم "إرهابيون" ينتمون إلى الخلية المتورطة في الاعتداء المسلح الذي استهدف حافلة للأقباط في المنيا. وقتل عناصر التنظيم المتشدد، بحسب السلطات خلال عملية مداهمة أمنية في منطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا.

أعلنت السلطات المصرية الأحد عن مقتل 19 متشددا قالت إنهم ينتمون إلى الخلية التي استهدفت في هجوم مسلح الجمعة حافلة للأقباط. وذكر بيان للداخلية بثه التلفزيون الرسمي بأن المسلحين قتلوا في اشتباك مع الشرطة بالمنطقة الصحراوية غرب المنيا.

وأضافت الوزارة أن المداهمة وقعت في منطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا. ولم يذكر البيان إلى أي جماعة متشددة ينتمي هؤلاء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيانها إن قوات الشرطة قتلت 19 "عنصرا إرهابيا" من خلية نفذت هجوما مسلحا أسفر عن مقتل سبعة أقباط وإصابة 18 آخرين بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة يوم الجمعة.

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وأكدت الداخلية أن "معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث (الاعتداء على الاقباط الذي أوقع سبعة قتلى) بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا (...) فتمت مداهمة المنطقة وقامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وعقب إنتهاء المواجهة القتالية تبين أنها أسفرت عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية".

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حافلتين للأقباط قرب دير الأنبا صموئيل المعترف في المنيا على بعد 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة.

فرانس 24/أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 04/11/2018

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