العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ وروحاني يستنكر

تدخل العقوبات الأمريكية على إيران الاثنين حيز التنفيذ، وهي تهدف بالأساس إلى الحد من صادرات إيران النفطية وفرض قيود على التعاملات المالية. وتترقب أسواق النفط تداعيات هذا القرار الأمريكي الذي اعتبره حسن روحاني مخالفا للقوانين الدولية.

تعيد الولايات المتحدة الاثنين فرض دفعة ثانية من العقوبات على إيران وتستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين في ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه "أقوى عقوبات تفرض حتى الآن" على الجمهورية الإسلامية. وأضاف بومبيو لشبكة "سي بي إس" الأحد إن "العقوبات الأمريكية سيعاد فرضها منتصف الليل" مضيفا أن النظام الإيراني يجب أن يغير سلوكه.

وتأتي هذه العقوبات نتيجة انسحاب دونالد ترامب في أيار/مايو من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى.

وكانت واشنطن قد أعادت فرض الدفعة الأولى من العقوبات في آب/أغسطس الماضي.

ويقضي القرار الأمريكي بمنع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما في شراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

تأثيرات العقوبات على أسواق النفط

ويمكن أن يؤثر ذلك على أسواق النفط العالمية رغم أن الولايات المتحدة منحت إعفاءات موقتة لثماني دول من بينها تركيا ويحتمل للصين والهند، لمواصلة استيراد النفط الإيراني. وسيتم إعلان هذه القائمة الاثنين.

ونظام الإعفاءات هذا مماثل لذلك الذي اعتمدته الولايات المتحدة بين عامي 2012 و2015 قبل التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران والذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وتترقب أسواق النفط تداعيات هذا القرار. وقال ريكاردو فابياني المحلل لدى "أنرجي إسبكيتس" "كل الأنظار تتجه إلى الصادرات الإيرانية، وما إذا سيكون هناك أي التفاف على العقوبات الأمريكية ومدى السرعة التي سيتراجع فيها الإنتاج".

ويشكل النفط أبرز عائدات إيران لكنه سلاح ذو حدين لأن إيران هي أيضا ثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وخلفت الدفعة الأولى من العقوبات تداعيات اقتصادية على الإيرانيين مع تراجع العملة الوطنية وخسارة أكثر من ثلثي قيمتها منذ أيار/مايو.

روحاني: إيران "ستلتف بفخر" على العقوبات الأمريكية

وأكد حسن روحاني الاثنين أن الجمهورية الإسلامية "ستلتف بفخر" على العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين.

وأضاف روحاني في خطاب متلفز "أعلن أننا سنلتف بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة لأنها تخالف القوانين الدولية".

وأردف "نحن في وضع حرب اقتصادية ونواجه قوة متغطرسة. لا أعتقد أنه في تاريخ أمريكا دخل شخص إلى البيت الأبيض وهو يخالف إلى هذا الحد القانون والاتفاقيات الدولية".

واعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ألحق العار" بالولايات المتحدة قائلا "في إطار هذا التحدّي المستمر منذ 40 عاما، الطرف الخاسر هو الولايات المتحدة والطرف الرابح هو الجمهورية الإسلامية".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 05/11/2018