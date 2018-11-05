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الشرق الأوسط

السعودية: نجلا خاشقجي يطالبان بإعادة جثة والدهما لدفنه في البقيع

© أ ف ب/ أرشيف | متظاهر يحمل صورة خاشقجي أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/11/2018

في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، طالب نجلا الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الماضي السلطات السعودية بإعادة جثة والدهما لكي تتمكن العائلة من إتمام مراسم الدفن والحداد. وأكد نجلا خاشقجي أنهما بحثا الأمر مع السلطات السعودية.

صرح نجلا الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الماضي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، في مقابلة بثت الأحد، أنهما يطالبان السلطات السعودية بإعادة جثة والدهما لكي تتمكن العائلة من إتمام مراسم الدفن والحداد.

يذكر أن جمال خاشقجي قتل بعيد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول لإتمام معاملات إدارية في 2 تشرين الأول/أكتوبر على أيدي فريق أوفد من الرياض في جريمة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأمر بها صدر من "أعلى المستويات في الحكومة السعودية".

وذكرعبدالله خاشقجي لشبكة "سي إن إن" خلال المقابلة في واشنطن "آمل فعلا بأن ما حصل لم يتسبب له بألم كبير أو كان سريعا. أو أن يكون مات بسلام".

من جهته قال شقيقه صلاح "كل ما نريده الآن هو دفنه في مقبرة البقيع في المدينة المنورة مع بقية أفراد عائلته".

وأضاف "لقد بحثت هذا الأمر مع السلطات السعودية وأنا آمل أن يحصل ذلك قريبا".

وكان المدعي العام التركي قد أكد الأربعاء للمرة الأولى أن خاشقجي خُنق ما إن دخل القنصلية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر في إطار عمل مدبر وأن جثته تم تقطيعها والتخلص منها.

وصرح ياسين أقطاي، المسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لصحيفة "حرييت" الجمعة "نرى الآن أن الأمر لم يقتصر على التقطيع بل تخلصوا من الجثة بإذابتها".

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 05/11/2018

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