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الشرق الأوسط

فيديو: الدفاع والداخلية وزارتان تعقّدان مساعي تشكيل حكومة المهدي

© أ ف ب/ أرشيف | عادل عبد المهدي

فيديو إبراهيم صالح

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/11/2018

يعقد مجلس النواب العراقي جلسة خاصة يوم الثلاثاء يعرض خلالها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أسماء مرشحي ثمان وزارات سيتم التصويت عليهم في جلسة منح الثقة لحكومته. ولا تبدو مهمة عبد المهدي يسيرة مع استمرار الخلافات حول الحقائب الوزارية المتبقية وفي مقدمتها حقيبتا الدفاع والداخلية. تقرير مراسل فرانس 24 من بغداد إبراهيم صالح.

نشرت في : 06/11/2018

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