السيسي: لن نقبل أن يتعرض أمن الخليج للخطر والجيش المصري سيتحرك لحماية "أشقائه"

أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات صحافية لجريدة اليوم السابع الثلاثاء، إلى أن مصر لن تقبل أن يتعرض أمن الخليج للخطر، موضحا أن الجيش المصري سيتحرك لحماية "أشقائه". وردا على سؤال بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، انتقد السيسي "الدور السلبي" الذي لعبه الإعلام في تلك القضية، مشددا على أن "السعودية دولة كبيرة ولا أحد يستطيع هز استقرارها".

نقلت صحيفة اليوم السابع الثلاثاء عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله إن القوات المسلحة ستتحرك إذا تعرض أمن الخليج لأي خطر أو تهديد مباشر.

وأضاف "إننا بجانب أشقائنا في الخليج قلبا وقالبا، وإذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أي أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن السيسي وجه حديثه إلى الأردن ولبنان والسعودية والإمارات والكويت قائلا "نحتاج إلى أن نكون مع بعض أكثر وأن تكون الشعوب سندا لأمن واستقرار بلادها".

والدول الخمس من بين ثماني دول تشارك في تدريبات عسكرية بدأت في مصر يوم السبت في خطوة يمكن أن تتطور إلى تحالف إقليمي لمواجهة نفوذ إيران.

وقالت الصحيفة أيضا إن السيسي سئل بشأن العقوبات الأمريكية على إيران فأجاب "عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعا، وأي دولة يكون فيها عدم استقرار يؤثر علينا كلنا".

السيسي: الإعلام قام بدور سلبي فيما يتعلق بقضية خاشقجي ولا أحد يستطيع هز استقرار السعودية

وردا على سؤال بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول قال السيسي "السعودية دولة كبيرة ولا أحد يستطيع هز استقرارها".

وأضاف "نحن مطمئنون على الإدارة الحكيمة والرشيدة للمملكة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان".

وتابع قائلا "الإعلام قام بدور سلبي فيما يتعلق بقضية مقتل جمال خاشقجي، ونحن بحاجة للتوقف وانتظار أن تعلن الجهات المعنية المسئولة والجهات القضائية نتيجة التحقيقات حول هذه القضية".

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 07/11/2018