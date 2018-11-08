"جواسيس الرعب".. تحقيق يكشف كيف تم القضاء على مخططي هجمات باريس بضربات جوية في الرقة

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اليمن: معارك مستعرة في الحديدة وقلق من توقف المساعدات
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فرنسا: نيكولا ماتيو يفوز بجائزة غونكور الأدبية العريقة
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تقدميون شباب وممثلو أقليات ومسلمتان.. وجوه جديدة في الكونغرس الأمريكي
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وزير العدل الأمريكي يستقيل من منصبه بناء على طلب ترامب
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باكستان: الإفراج عن المسيحية آسيا بيبي بعد تبرئتها من تهمة التجديف
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ترامب مستعد للتعاون مع الديمقراطيين ولكن بشروط
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وزيرة خارجية النمسا: قضية خاشقجي مرتبطة بحرب اليمن وإسرائيل تقاطعني
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الـمغرب - الجزائر.. هل حان وقت إذابة الجليد؟
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الولايات المتحدة: وصول نحو 5500 مهاجر إلى مكسيكو رغم تهديدات ترامب وتعزيز الحدود
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فرنسا: رحيل المؤلف الموسيقي فرانسيس لاي حائز الأوسكار عن موسيقى فيلم "لوف ستوري"
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مقتل 22 شخصا على الأقل في مواجهات داخل سجن في طاجيكستان
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البيت الأبيض يسحب التصريح الصحفي لمراسل "سي إن إن" بعد مشادة كلامية مع ترامب
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