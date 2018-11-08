"جواسيس الرعب".. تحقيق يكشف كيف تم القضاء على مخططي هجمات باريس بضربات جوية في الرقة

اليمن: معارك مستعرة في الحديدة وقلق من توقف المساعدات للمزيد

فرنسا: نيكولا ماتيو يفوز بجائزة غونكور الأدبية العريقة للمزيد

تقدميون شباب وممثلو أقليات ومسلمتان.. وجوه جديدة في الكونغرس الأمريكي للمزيد

وزير العدل الأمريكي يستقيل من منصبه بناء على طلب ترامب للمزيد

باكستان: الإفراج عن المسيحية آسيا بيبي بعد تبرئتها من تهمة التجديف للمزيد

ترامب مستعد للتعاون مع الديمقراطيين ولكن بشروط للمزيد

وزيرة خارجية النمسا: قضية خاشقجي مرتبطة بحرب اليمن وإسرائيل تقاطعني للمزيد

الـمغرب - الجزائر.. هل حان وقت إذابة الجليد؟ للمزيد

الولايات المتحدة: وصول نحو 5500 مهاجر إلى مكسيكو رغم تهديدات ترامب وتعزيز الحدود للمزيد

فرنسا: رحيل المؤلف الموسيقي فرانسيس لاي حائز الأوسكار عن موسيقى فيلم "لوف ستوري" للمزيد

مقتل 22 شخصا على الأقل في مواجهات داخل سجن في طاجيكستان للمزيد