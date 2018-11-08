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الشرق الأوسط

"جواسيس الرعب".. تحقيق يكشف كيف تم القضاء على مخططي هجمات باريس بضربات جوية في الرقة

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24.

فيديو نسيم بن معمر

آخر تحديث : 08/11/2018

كشف صحافي من موقع "ميديا بارت" في كتابه "جواسيس الرعب"، أن مخططي هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة باريس تمت تصفيتهم جميعا بضربات جوية على مدينة الرقة شمال سوريا بعد تنسيق استخباراتي بين جهات فرنسية وغربية.

نشرت في : 08/11/2018

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