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الشرق الأوسط

سوريا: الإفراج عن الرهائن الدروز لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" في السويداء

© صورة ملتقطة من الفيديو

فيديو أنمار حجازي

آخر تحديث : 08/11/2018

تم الخميس الإفراج عن الرهائن الدروز من نساء وأطفال، بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف على خطفهم من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة السويداء في جنوب سوريا، وفق ما أعلن الإعلام السوري. وتولت روسيا بالتنسيق مع الحكومة السورية، منذ أشهر، التفاوض مع التنظيم. كما شكلت عائلات المخطوفين مع ممثلين للمرجعيات الدينية وفدا محليا للتفاوض.

نشرت في : 08/11/2018

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