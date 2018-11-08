سوريا: الإفراج عن الرهائن الدروز لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" في السويداء

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ترامب مستعد للتعاون مع الديمقراطيين ولكن بشروط
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الولايات المتحدة: وصول نحو 5500 مهاجر إلى مكسيكو رغم تهديدات ترامب وتعزيز الحدود
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فرنسا: رحيل المؤلف الموسيقي فرانسيس لاي حائز الأوسكار عن موسيقى فيلم "لوف ستوري"
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مقتل 22 شخصا على الأقل في مواجهات داخل سجن في طاجيكستان
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جلسات عن التطرف: أي دواء لداء الفكر الجهادي؟
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البيت الأبيض يسحب التصريح الصحفي لمراسل "سي إن إن" بعد مشادة كلامية مع ترامب
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12 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في إطلاق نار بحانة في أحد أحياء لوس أنجلس الراقية
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سيدة فرنسا الأولى تقود حملة لمكافحة التنمر في المدارس مع المغني ميكا
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هل بدأ ترامب حربه ضد مجلس النواب الجديد والمحقق مولر؟
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"جواسيس الرعب".. تحقيق يكشف كيف تم القضاء على مخططي هجمات باريس بضربات جوية في الرقة
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اليمن: حرب شوارع تلوح في الأفق مع تقدم القوات الموالية للحكومة داخل الحديدة
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قضية مقتل جمال خاشقجي: مخاوف من الحقيقة أم من الفضيحة؟
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