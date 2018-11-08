سوريا: الإفراج عن الرهائن الدروز لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" في السويداء

ترامب مستعد للتعاون مع الديمقراطيين ولكن بشروط للمزيد

الولايات المتحدة: وصول نحو 5500 مهاجر إلى مكسيكو رغم تهديدات ترامب وتعزيز الحدود للمزيد

فرنسا: رحيل المؤلف الموسيقي فرانسيس لاي حائز الأوسكار عن موسيقى فيلم "لوف ستوري" للمزيد

مقتل 22 شخصا على الأقل في مواجهات داخل سجن في طاجيكستان للمزيد

جلسات عن التطرف: أي دواء لداء الفكر الجهادي؟ للمزيد

البيت الأبيض يسحب التصريح الصحفي لمراسل "سي إن إن" بعد مشادة كلامية مع ترامب للمزيد

12 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في إطلاق نار بحانة في أحد أحياء لوس أنجلس الراقية للمزيد

سيدة فرنسا الأولى تقود حملة لمكافحة التنمر في المدارس مع المغني ميكا للمزيد

هل بدأ ترامب حربه ضد مجلس النواب الجديد والمحقق مولر؟ للمزيد

"جواسيس الرعب".. تحقيق يكشف كيف تم القضاء على مخططي هجمات باريس بضربات جوية في الرقة للمزيد

اليمن: حرب شوارع تلوح في الأفق مع تقدم القوات الموالية للحكومة داخل الحديدة للمزيد