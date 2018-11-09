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الشرق الأوسط

اليمن: 132 قتيلا على الأقل خلال 24 ساعة في معارك الحديدة

© رويترز

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/11/2018

أسفرت المواجهات والضربات الجوية في الحديدة اليمنية عن مقتل 110 مقاتلا حوثيا و22 مقاتلا من القوات الحكومية، وفق مصادر طبية الجمعة.

وقع ما لا يقل عن 110 قتيلا في صفوف الحوثيين و22 مقاتلا حكوميا في مواجهات وضربات جوية في الحديدة غرب اليمن في الساعات الـ24 الأخيرة، حسبما أفادت مصادر طبية الجمعة. وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للذين سقطوا من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، إلى 382 قتيلا منذ اشتداد المعارك في مدينة الحديدة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال طبيبان في مدينة الحديدة إن 55 حوثيا قتلوا في مواجهات داخل المدينة وفي ضربة جوية استهدفت مواقع في المدينة وفي مناطق أخرى من المحافظة التي تحمل الاسم ذاته خلال الساعات الـ24 الماضية. فيما ذكر طبيب ثالث وأحد المسعفين أن 55 حوثيا آخر قتلوا في المعارك الدائرة داخل مدينة الحديدة، وأن جثثهم نقلت إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

من جهته، أفاد مسؤول عسكري في القوات الموالية للحكومة أن 22 من عناصر هذه القوات لقوا مصرعهم في مواجهات داخل مدينة الحديدة في الفترة ذاتها.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/11/2018

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