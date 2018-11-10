العراق: نفوق عشرات الآلاف من الأسماك بنهر الفرات بسبب مرض غامض

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اليمن: 132 قتيلا على الأقل خلال 24 ساعة في معارك الحديدة
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الجزائر: الإفراج عن صحافيين "في انتظار استكمال التحقيق" بعد حبسهما لأسبوعين
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رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من ازدياد الأعمال المعادية للسامية
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الصومال: 20 قتيلا على الأقل في سلسلة تفجيرات في مقديشو
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ما هي حقيقة وأبعاد دور الجنود المغاربيين في الحرب العالمية الأولى ؟
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ماري جو أبي ناصيف: شغفي دفعني لترك المحاماة والتكرس للغناء
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دوري أبطال أفريقيا: الترجي التونسي يكتسح الأهلي المصري 3-صفر ويحرز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه
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الولايات المتحدة: تسعة قتلى في حريق غابات ضخم بكاليفورنيا
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مقتل 11 شخصا جراء السيول في الأردن
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الصين: الروبوتات تقتحم مجال تقديم الأخبار
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المغرب: السجن 12 عاما للصحافي بوعشرين لإدانته بـ"اعتداءات جنسية"
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ترامب يوقع مرسوما يمنع المهاجرين غير الشرعيين من التقدم بطلبات لجوء
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