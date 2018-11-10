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الشرق الأوسط

العراق: نفوق عشرات الآلاف من الأسماك بنهر الفرات بسبب مرض غامض

© أ ف ب

فيديو صبرا المنصر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/11/2018

يسود قلق وغضب أصحاب مزارع تربية أسماك الكارب في نهر الفرات، وخصوصا في محافظة بابل جنوب بغداد، بعد نفوق عشرات الآلاف منها خلال الأيام الماضية بسبب مرض ما زال مجهولا حتى الآن.

نشرت في : 10/11/2018

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