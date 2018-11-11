اليمن: مقتل 61 مقاتلا من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة في معارك الحديدة

قتل 43 من المتمردين الحوثيين و18 جنود في القوات الموالية للحكومة خلال الساعات الـ24 الأخيرة في المعارك في مدينة الحديدة (غرب) التي يستهدفها هجوم تشنه القوات الحكومية المدعومة من السعودية، حسب ما أفادت مصادر عسكرية وطبية الأحد.

أعلنت مصادر عسكرية وطبية الأحد أن 61 مقاتلا (على الأقل) من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية قتلوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة في المعارك بمدينة الحديدة (غرب).

وقالت مصادر طبية في الحديدة إن 43 من المتمردين الحوثيين وتسعة جنود في القوات الموالية للحكومة قتلوا. وتحدث مصدر طبي في المخا جنوب الحديدة عن وصول جثث تسعة مقاتلين آخرين في القوات الحكومية. وذكر مصدر في المستشفى العسكري في الحديدة أن عشرات الجرحى الحوثيين نقلوا إلى مستشفيات في صنعاء وإب.

وسيطرت القوات الموالية ليل الجمعة السبت على أكبر مستشفى في المدينة "مستشفى 22 مايو"، بعدما طردت المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منه.

ومنذ 2014، تخضع مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر لسيطرة المتمردين، وتحاول القوات الحكومية المدعومة من السعودية والإمارات استعادتها منذ حزيران/يونيو.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 11/11/2018