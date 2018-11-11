الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

مراسلون

سالونيك، على أبواب النصر

للمزيد

أسبوع في العالم

أمريكا - إيران: عقوبات باستثناءات

للمزيد

حدث اليوم

ليبيا - مؤتمر باليرمو: المبادرات تتعدد والسيناريوهات تتبدد

للمزيد

ريبورتاج

صحراء الملح في بوليفيا.. بين الاستغلال في التصنيع والإضرار بالبيئة

للمزيد

ريبورتاج

التداوي بالأعشاب في الجزائر.. أكثر من نصف السكان يعتمدونه رغم إدانة الأطباء

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

الاقتصاد الأمريكي.. ما هي أبرز التحديات بعد الانتخابات النصفية؟

للمزيد

حوار

عبد الملك العجري: أنصار الله آخر جماعة تسلحت في اليمن والصواريخ البالستية مع الجيش

للمزيد

ريبورتاج

في عمق الصحراء الليبية.. مبادرات مدنية لغايات سياحية وإنسانية

للمزيد

ريبورتاج

الحضور السعودي في البوسنة.. هل يترافق بوجود للفكر الإسلامي الوهابي؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

اليمن: مقتل 61 مقاتلا من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة في معارك الحديدة

© أ ف ب | المعارك في الحديدة على أشدها بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية.

فيديو أسيل سويسة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/11/2018

قتل 43 من المتمردين الحوثيين و18 جنود في القوات الموالية للحكومة خلال الساعات الـ24 الأخيرة في المعارك في مدينة الحديدة (غرب) التي يستهدفها هجوم تشنه القوات الحكومية المدعومة من السعودية، حسب ما أفادت مصادر عسكرية وطبية الأحد.

أعلنت مصادر عسكرية وطبية الأحد أن 61 مقاتلا (على الأقل) من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية قتلوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة في المعارك بمدينة الحديدة (غرب).

وقالت مصادر طبية في الحديدة إن 43 من المتمردين الحوثيين وتسعة جنود في القوات الموالية للحكومة قتلوا. وتحدث مصدر طبي في المخا جنوب الحديدة عن وصول جثث تسعة مقاتلين آخرين في القوات الحكومية. وذكر مصدر في المستشفى العسكري في الحديدة أن عشرات الجرحى الحوثيين نقلوا إلى مستشفيات في صنعاء وإب.

وسيطرت القوات الموالية ليل الجمعة السبت على أكبر مستشفى في المدينة "مستشفى 22 مايو"، بعدما طردت المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منه.

ومنذ 2014، تخضع مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر لسيطرة المتمردين، وتحاول القوات الحكومية المدعومة من السعودية والإمارات استعادتها منذ حزيران/يونيو.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 11/11/2018

  • اليمن

    الرياض تطلب من واشنطن وقف تزويد طائرات التحالف في اليمن بالوقود

    للمزيد

  • اليمن

    اليمن: حرب شوارع تلوح في الأفق مع تقدم القوات الموالية للحكومة داخل الحديدة

    للمزيد

  • اليمن

    اليمن: معارك مستعرة في الحديدة وقلق من توقف المساعدات

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي