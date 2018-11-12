حماس تتبنى إطلاق صواريخ من قطاع غزة وإسرائيل ترد بغارات سقط فيها فلسطينيون

شنت إسرائيل الاثنين غارات على شمال غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع تبنته حماس. ولقي مدنيان فلسطينيان حتفهما في هذه الغارات، حسب وزارة الصحة في غزة.

قتل فلسطينيان الاثنين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس فيما أفادت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا.

وأفادت الوزارة بأن القتيلين مدنيان لكن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أوردت في بيان بأنهما مقاتلان يتبعان لها.

وجاءت الغارات الإسرائيلية ردا على إطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل تبنته حركة حماس.

وأكد مراسلو فرانس برس في غزة ومحيطها إطلاق دفعات من الصواريخ مع سماع دوي الضربات الإسرائيلية.

ويأتي هذا التصعيد غداة عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية داخل القطاع المحاصر أسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين وضابط إسرائيلي.

وبعد هدوء قبل الظهر، تجدد العنف عصر الاثنين عبر إصابة حافلة إسرائيلية بصاروخ أطلق من غزة ما أدى إلى إصابة شخص بجروح بالغة وفق الإسعاف. ورد الجيش الإسرائيلي بقصف موقع في القطاع.

وبعيد ذلك أطلقت مجموعات من الصواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. وقال الجيش إنه أحصى نحو ثمانين صاروخا مصدرها غزة موضحا أنه تم اعتراض عدد منها.

وأصيب ثلاثة أشخاص بسقوط صاروخ في مدينة سديروت في جنوب إسرائيل. ونقلوا إلى المستشفى في وضع مستقر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "المقاتلات الإسرائيلية بدأت بضرب أهداف إرهابية في أنحاء قطاع غزة".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 12/11/2018