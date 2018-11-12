الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

مؤتمر باليرمو: أسباب "الخلاف" الفرنسي -الإيطالي حول ليبيا؟

للمزيد

تكنوفيليا

فحوصات الحمض النووي على الإنترنت: أين تذهب بيانات الزبائن؟

للمزيد

تكنو

بريطانيا تدق ناقوس الخطر بشأن زرع شرائح إلكترونية في أيدي بعض العمال

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

بيروت.. ماراثون تحت شعار مكافحة الاغتصاب

للمزيد

مراسلون

ماذا عن جنود المستعمرات الفرنسية بأفريقيا الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى؟

للمزيد

مراسلون

سالونيك، على أبواب النصر

للمزيد

أسبوع في العالم

أمريكا - إيران: عقوبات باستثناءات

للمزيد

حدث اليوم

ليبيا - مؤتمر باليرمو: المبادرات تتعدد والسيناريوهات تتبدد

للمزيد

ريبورتاج

صحراء الملح في بوليفيا.. بين الاستغلال في التصنيع والإضرار بالبيئة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

فيديو: هدوء حذر على الحدود مع غزة بعد عملية عسكرية سرية لإسرائيل

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو | مبنى هدم إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 12 نوفمبر 2018

فيديو أسيل سويسة

آخر تحديث : 12/11/2018

يسود غزة هدوء حذر غداة تنفيذ قوات خاصة في الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في القطاع قتل فيها سبعة فلسطينيين بينهم قياديان في حركة حماس، إلى جانب ضابط إسرائيلي.

نشرت في : 12/11/2018

  • الشرق الأوسط

    "هيومن رايتس ووتش": سوء المعاملة في السجون الفلسطينية قد يشكل "جرائم ضد الإنسانية"

    للمزيد

  • الأراضي الفلسطينية

    صلاح حموري لفرانس24: "لم يوجه لي الاحتلال (الإسرائيلي) تهمة.. وفرنسا لم تتدخل بشكل كبير"

    للمزيد

  • الأراضي الفلسطينية

    قطاع غزة: الفرق الطبية تواصل إسعاف المصابين رغم مخاطر العمل

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي