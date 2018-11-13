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الشرق الأوسط

أردوغان يقول إن التسجيلات المتعلقة بمقتل خاشقجي "مروعة"

© أ ف ب | متظاهر يحمل صورة للصحافي السعودي جمال خاشقجي خلال تجمع تكريمي له أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018

فيديو خديجة حديد

آخر تحديث : 13/11/2018

نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن التسجيلات التي أطلعت بلاده حلفاء غربيين عليها فيما يتعلق بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي "مروعة" وإن ضابطا في المخابرات السعودية أصيب بصدمة عندما استمع إليها.

نشرت في : 13/11/2018

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