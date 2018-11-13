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تونس: حكومة الشاهد تحظى بمصادقة البرلمان رغم الانتقادات
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"جواسيس الرعب".. تحقيق يكشف كيف تم القضاء على مخططي هجمات باريس بضربات جوية في الرقة
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عز الدين ميهوبي: نحن لا نمارس وصاية على القرّاء الجزائريين بل نحميهم من كتب التطرّف
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احتيال على موقع تويتر على الرغم من الإجراءات الأمنية
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اعتداءات باريس الدامية: أين وصلت التحقيقات؟
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اليمن: التحالف العربي يوافق على إجلاء جرحى حوثيين إلى سلطنة عمان
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قطر تلقت عروضا من عدة دول بينها إيران لاستضافة منتخبات في مونديال 2022
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لبنان يقر لأول مرة قانونا للكشف عن مصير آلاف المفقودين إبان الحرب الأهلية
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ترامب ينتقد ماكرون على "شعبيته الضعيفة" واقتراحه إنشاء جيش أوروبي
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العفو الدولية تسحب جائزة من أونغ سان سو تشي وتثير الغضب في بورما
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أردوغان يقول إن التسجيلات المتعلقة بمقتل خاشقجي "مروعة"
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الفصائل الفلسطينية تعلن عن هدنة في غزة بجهود مصرية عقب تصعيد أمني مع إسرائيل
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