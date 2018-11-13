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الشرق الأوسط

اليمن: التحالف العربي يوافق على إجلاء جرحى حوثيين إلى سلطنة عمان

© أ ف ب | في شرق الحديدة حيث تتجمع القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية في 09 نوفمبر 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/11/2018

وافق التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن على مقترح إجلاء نحو خمسين جريحا من المقاتلين الحوثيين إلى سلطنة عمان، وفق ما أعلنت بريطانيا في بيان الثلاثاء غداة زيارة لوزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إلى السعودية والإمارات.

وفق بيان لوزارة الخارجية البريطانية الثلاثاء فإن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن وافق على إجلاء جرحى من الحوثيين، ويأتي هذا الإعلان غداة زيارة قام بها وزير الخارجية جيريمي هانت إلى السعودية والإمارات.

وتضمن البيان أن "قوات التحالف ستسمح الآن للأمم المتحدة بالإشراف على إجلاء طبي لحوثيين، ما يصل إلى خمسين مقاتلا مصابين، إلى سلطنة عمان قبل سلسلة محادثات سلام جديدة في السويد ستعقد في وقت لاحق هذا الشهر". مضيفا "يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم (...) 75% من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية و8,4 مليونا قد يموتون من الجوع. علينا التحرك".

وعبّر وزير الخارجية جيريمي هانت عن تفاؤله "لإعلان السعودية والإمارات دعمهما لعملية السلام الدولية التي يقودها الموفد الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث". مضيفا "خلال لقاءاتي (...) أحرزنا تقدما (...) ورسمنا نهجا ذات مصداقية نحو خفض التصعيد العسكري".

ودعت كل من واشنطن ولندن وباريس كما الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف القتال في اليمن واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

ويذكر أن المعارك أوقعت 10 آلاف قتيل معظمهم من اليمنيين وأكثر من 56 ألف قتيل بحسب منظمة الصحة العالمية، لكن مسؤولين في المجال الإنساني يعتبرون أن الحصيلة الحقيقة للضحايا أعلى بكثير.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/11/2018

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