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الشرق الأوسط

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يستقيل احتجاجا على وقف إطلاق النار في غزة

© رويترز | وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/11/2018

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأربعاء استقالته في كلمة تلفزيونية على الهواء مباشرة رفضا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينة وإسرائيل.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأربعاء استقالته من حكومة بنيامين نتانياهو على خلفية وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ومن بينها حركة "حماس"، معتبرا إياه "استسلاما للإرهاب".

ويصير قرار ليبرمان ساريا بعد 48 ساعة على تقديم الاستقالة المكتوبة. ودعا الوزير المستقيل إلى انتخابات مبكرة.

ويسود هدوء حذر في قطاع غزة غداة الهدنة التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية مع إسرائيل بجهود ووساطة مصرية بعد يومين من أسوأ تصعدي عسكري منذ العام 2014، فيما فشل مجلس الأمن في التوصل لأي اتفاق حول سبل تسوية الوضع في القطاع المحاصر.

وقد أعلنت حركة "حماس" أن استقالة ليبرمان تشكل "انتصارا سياسيا" لغزة التي "نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية" في إسرائيل كما قالت في بيان.

وقال القيادي في "حماس" سامي أبو زهري في بيان مقتضب إن "استقالة ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية".

 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 14/11/2018

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