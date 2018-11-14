تعيين جنرال متقاعد يتحدر من أصول لبنانية سفيرا جديدا للولايات المتحدة في السعودية

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الجنرال المتقاعد جون أبي زيد (67 عاما)، المتحدر من أصول لبنانية والذي يتكلم العربية بطلاقة، سفيرا للولايات المتحدة في السعودية. وكان المنصب شاغرا منذ تولي ترامب الرئاسة. وقد أمضى الجنرال أبي زيد 34 عاما في صفوف الجيش الأمريكي وكان قائدا للقيادة الأمريكية الوسطى.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء تعيين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد (67 عاما)، المتحدر من أصول لبنانية، سفيرا للولايات المتحدة في السعودية، ليملأ بذلك منصبا ظل شاغرا منذ توليه الرئاسة.

والجنرال أبي زيد خبير في شؤون الشرق الأوسط ويتكلم العربية بطلاقة، وقد أعد خلال دراسته في جامعة هارفرد أطروحة عن السعودية. وقد أمضى 34 عاما في صفوف الجيش الأمريكي وكان قائدا للقيادة الأمريكية الوسطى.

ويتعين عليه الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه هذا، قبل أن يسافر إلى الرياض ليتسلم مهامه الدبلوماسية الجديدة.

وبعد تقاعده في 2007 قال أبي زيد إنه "من الممكن التعايش مع إيران نووية"، في موقف يتعارض مع سياسة دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي المبرم بين الجمهورية الإسلامية والدول الكبرى وفرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران.

وقد ترك ترامب العديد من المناصب شاغرة في إدارته، لكن ارتدادات عدم وجود سفير للولايات المتحدة في الرياض برزت واضحة خلال الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين الولايات المتحدة وحليفتها التقليدية في الشرق الأوسط على خلفية جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/11/2018