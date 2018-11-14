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الشرق الأوسط

اليمن: تراجع حدة المعارك بين المقاتلين الحوثيين وقوات التحالف العربي في الحديدة

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو خديجة حديد

آخر تحديث : 14/11/2018

تراجعت حدة المعارك في مدينة الحديدة (غرب اليمن) بين الحوثيين والتحالف العربي بقيادة السعودية، بعد نحو أسبوعين من الاشتباكات العنيفة في شرق وجنوب المدينة المطلة على البحر الأحمر والتي قتل فيها نحو 600 شخص غالبيتهم من الحوثيين. وعبر ميناء الحديدة تمر غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان للبقاء على قيد الحياة في بلد يواجه نحو نصفه سكانه (27 مليون نسمة) خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

نشرت في : 14/11/2018

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