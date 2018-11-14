اليمن: تراجع حدة المعارك بين المقاتلين الحوثيين وقوات التحالف العربي في الحديدة

عز الدين ميهوبي: نحن لا نمارس وصاية على القرّاء الجزائريين بل نحميهم من كتب التطرّف للمزيد

احتيال على موقع تويتر على الرغم من الإجراءات الأمنية للمزيد

اعتداءات باريس الدامية: أين وصلت التحقيقات؟ للمزيد

لبنان يقر لأول مرة قانونا للكشف عن مصير آلاف المفقودين إبان الحرب الأهلية للمزيد

قطر تلقت عروضا من عدة دول بينها إيران لاستضافة منتخبات في مونديال 2022 للمزيد

ترامب ينتقد ماكرون على "شعبيته الضعيفة" واقتراحه إنشاء جيش أوروبي للمزيد

العفو الدولية تسحب جائزة من أونغ سان سو تشي وتثير الغضب في بورما للمزيد

أردوغان يقول إن التسجيلات المتعلقة بمقتل خاشقجي "مروعة" للمزيد

لندن وبروكسل تتوصلان إلى مشروع اتفاق حول بريكست للمزيد

انقسامات بين الليبيين والدول المنخرطة في النزاع تطغى على مؤتمر باليرمو للمزيد

تعيين جنرال متقاعد يتحدر من أصول لبنانية سفيرا جديدا لواشنطن في السعودية للمزيد