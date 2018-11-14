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هدوء حذر في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل
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من هو القيادي في حماس نور الدين بركة الذي اغتالته إسرائيل في غزة؟
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تعيين جنرال متقاعد يتحدر من أصول لبنانية سفيرا جديدا لواشنطن في السعودية
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كرة القدم: تعيين أول امرأة مديرة تنفيذية لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز
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سوريا: الأسد يدعو الأقلية الدرزية بمحافظة السويداء للالتحاق بالخدمة العسكرية
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فيديو: الجزائر-المغرب... المصالحة الصعبة؟
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هكذا تتجسس الولايات المتحدة على الشركات الفرنسية
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اليمن: تراجع حدة المعارك بين المقاتلين الحوثيين وقوات التحالف العربي في الحديدة
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الروائي المغربي فؤاد العروي: عندما تقود العبقرية إلى رفض مليون دولار !
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السويد تعرب عن استعدادها لاستضافة مفاوضات سلام بين الأطراف المتنازعة في اليمن
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ريبورتاج: سكان عسقلان الإسرائيلية يبحثون عن مخابئ آمنة للاحتماء من الصواريخ
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"كن جميلا".. مبادرة لدعم مريضات السرطان في مصر
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