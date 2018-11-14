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الشرق الأوسط

ريبورتاج: سكان عسقلان الإسرائيلية يبحثون عن مخابئ آمنة للاحتماء من الصواريخ

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو أنطوان ماريوتي , وسيم الدالي

آخر تحديث : 14/11/2018

منذ الاثنين الماضي أطلقت نحو 460 قذيفة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيليّة. عسقلان الواقعة قرب القطاع هي إحدى المدن الإسرائيلية التي طالتها هذه الهجمات، ما دفع سكانها إلى البحث عن مخابئ آمنة للاحتماء بها. تقرير: أنطوان ماريوتي وسيسيل غالوشيو ووسيم الدالي.

نشرت في : 14/11/2018

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