من هو القيادي في حماس نور الدين بركة الذي اغتالته إسرائيل في غزة؟
آخر تحديث : 14/11/2018
قامت القوات الإسرائيلية الاثنين بعملية عسكرية داخل قطاع غزة، وفي حين اكتفى الجيش الإسرائيلي في بادئ الأمر بالإعلان عن "حصول تبادل لإطلاق النار أثناء عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة"، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، إن جنودا إسرائيليين تسللوا على متن سيارة مدنية واغتالوا القيادي فيها نور الدين بركة قبل أن يفتضح أمرهم وتندلع اشتباكات بينهم وبين مقاتليها. فمن هو هذا القيادي الذي استهدفته إسرائيل؟
نشرت في : 14/11/2018