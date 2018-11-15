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الشرق الأوسط

قضية خاشقجي: النيابة العامة السعودية تبعد الشبهات عن ولي العهد وتطالب بإعدام خمسة متهمين

© أ ف ب/ أرشيف | الصحافي جمال خاشقجي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/11/2018

طالبت النيابة السعودية في الرياض بالإعدام لخمسة أشخاص من بين 11 وجهت إليهم التهم، على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول. وأبعدت النيابة الشبهات عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، محملة مسؤولين آخرين المسؤولية عن الجريمة.

أكّدت النيابة العامة السعودية الخميس أن الصحافي جمال خاشقجي خدّر في قنصليتها بإسطنبول بـ"جرعة كبيرة" ما أدى إلى مقتله، قبل أن يتم تقطيع جثته وتسليمها إلى "متعاون" خارج المبنى الدبلوماسي.

وذكر مسؤول في النيابة العامة في مؤتمر صحافي في الرياض إن النيابة طلبت الإعدام لخمسة أشخاص من بين 11 وجهت إليهم تهما على خلفية القضية.

ولي العهد السعودي لا علاقة له بمقتل خاشقجي

كما أبعدت النيابة العامة السعودية الخميس عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشبهات في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول، محمّلة مسؤولين آخرين مسؤولية الجريمة.

وقال مسؤول في النيابة العامة في مؤتمر صحافي في الرياض ردا على سؤال حول احتمال تورط ولي العهد بالجريمة، إن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية، وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة لتحديد مكان أشلاء خاشقجي.

وصرحت النيابة العامة في السعودية، أن دور المستشار السابق القحطاني كان الاجتماع بالفريق المكلف بإعادة خاشقجي، وأنه تم منع القحطاني من السفر وهو قيد التحقيق.

وأضافت أنها تطلب الإعدام لمن أمروا وشاركوا في عملية قتل خاشقجي.

فرانس 24/أ ف ب/رويترز

نشرت في : 15/11/2018

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