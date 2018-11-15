تركيا تطالب بإجراء تحقيق دولي في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء "في المرحلة الحالية نعتقد أنه يجب إجراء تحقيق دولي" في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأضاف: "سنفعل كل ما هو مطلوب لإلقاء الضوء على جميع جوانب جريمة القتل هذه".

دعت تركيا الأربعاء على لسان وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وصرح وزير الخارجية أوغلو لوكالة الأناضول للأنباء "في المرحلة الحالية نعتقد أنه يجب إجراء تحقيق دولي".

وكان قال أوغلو أمام البرلمان "في البداية قلنا أننا شكلنا مجموعة عمل مع السعودية، وأنه ليست لدينا خطط لإحالة جريمة القتل على محكمة دولية". إلا أنه أضاف أن الأمر تغير، وأن الحكومة تعتقد الآن أنه يجب إجراء تحقيق دولي، موضحا: "سنفعل كل ما هو مطلوب لإلقاء الضوء على جميع جوانب جريمة القتل هذه".

وبعد أن اختفى خاشقجي (59 عاما)، الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" والمنتقد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عندما دخل قنصلية السعودية بإسطنبول للحصول على أوراق تتعلق بزواجه، شددت تركيا على التعاون مع الرياض في التحقيق.

إلا أن المسؤولين الأتراك شككوا في استعداد السعودية للتعاون الحقيقي مع التحقيق، علما أنها نفت الجريمة مرارا قبل أن تقر بأن خاشقجي قتل في مبنى القنصلية. وأرسلت بعدها النائب العام إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع السلطات التركية.

وسلمت أنقرة تسجيلات صوتية مرتبطة بالجريمة إلى دول من بينها السعودية والولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/11/2018