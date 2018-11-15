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الشرق الأوسط

قضية خاشقجي: واشنطن ترحب بالتحقيق السعودي وتعتبره "خطوة أولى جيدة"

© رويترز | النائب العام في المملكة السعودية سعود المعجب

فيديو محمد سعيد الوافي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/11/2018

رحبت الولايات المتحدة بالتهم الأولى التي صدرت إثر التحقيق السعودي في مقتل الصحافي جمال خاشقجي معتبرة أنها تتبع "الطريق الصحيح". ومن جهتها فرضت واشنطن الخميس عقوبات على 17 سعوديا متهمين بالضلوع في هذه الجريمة.

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أن التهم الأولى التي صدرت في إطار التحقيق السعودي في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي هي "خطوة أولى جيدة" في "الطريق الصحيح"، وحثت السلطات السعودية على المضي قدما في تحقيقاتها.

ولم تستبعد المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت فرض عقوبات جديدة في إطار هذه المسألة مع تقدم التحقيق. وفرضت واشنطن الخميس عقوبات على 17 سعوديا متهمين بالضلوع في جريمة قتل خاشقجي.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أكدت الخميس أن الصحافي جمال خاشقجي خدر في قنصليتها بإسطنبول بـ"جرعة كبيرة" ما أدى إلى مقتله، قبل أن يتم تقطيع جثته وتسليمها إلى "متعاون" خارج المبنى الدبلوماسي.

وذكر مسؤول في النيابة العامة في مؤتمر صحفي في الرياض أن النيابة طلبت الإعدام لخمسة أشخاص من بين 11 وجهت إليهم تهما على خلفية القضية.

كما أبعدت النيابة العامة السعودية الخميس عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشبهات في جريمة قتل خاشقجي ، محملة مسؤولين آخرين مسؤولية الجريمة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/11/2018

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