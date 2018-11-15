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الشرق الأوسط

ارتباك الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل بعد استقالة وزير الدفاع الرافض للهدنة مع حماس

© رويترز | هل تتجه إسرائيل نحو انتخابات برلمانية مبكرة بعد استقالة وزير الدفاع المتشدد؟

فيديو فرانس 24

آخر تحديث : 15/11/2018

قالت مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام خيارين بارزين بعد استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الرافض لوقف إطلاق النار في غزة. وهذان الخياران هما تعيين زعيم "البيت اليهودي" نفتالي بينيت في المنصب ذاته خلفا لليبرمان، أو التوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة.

نشرت في : 15/11/2018

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