ارتباك الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل بعد استقالة وزير الدفاع الرافض للهدنة مع حماس

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هكذا تتجسس الولايات المتحدة على الشركات الفرنسية
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ريبورتاج: سكان عسقلان الإسرائيلية يبحثون عن مخابئ آمنة للاحتماء من الصواريخ
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الروائي المغربي فؤاد العروي: عندما تقود العبقرية إلى رفض مليون دولار !
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كاليفورنيا تواصل محاولاتها لاحتواء أشدّ الحرائق في تاريخها
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وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يستقيل احتجاجا على وقف إطلاق النار في غزة
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فرنسا: الحكومة تعلن عن حزمة تدابير لامتصاص الاحتقان الشعبي
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اليمن: القوات الموالية للحكومة توقف هجوم الحديدة والإمارات تؤيد محادثات سلام
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"كن جميلا".. مبادرة لدعم مريضات السرطان في مصر
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الولايات المتحدة تصنف أحد أبناء حسن نصر الله "إرهابيا"
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المغرب: بدء محاكمة قادة حراك الريف أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء
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الجزائر: تضارب أنباء حول استقالة الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" جمال ولد عباس
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الحكومة البريطانية تؤيد مسودة اتفاق بريكسيت تضمنت حلا لقضية الحدود الإيرلندية
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